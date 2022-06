Jubilerende nordjysk tennisklub: 100 år med op- og nedture

THISTED:Efter sigende var Thisted en af de første provinsbyer i landet, som kunne tilbyde mulighed for at dyrke den engelskinspirerede tennissport. Allerede i år 1900 havde byens Hotel Royal en tennisbane i sin have, og fra 1905 findes et postkort fra Thisted, med teksten "Fra Tennisbanerne", med herrer og damer, bevæbnet med ketsjere og iført stråhatte og henholdsvis veste og lange kjoler.

Tennis i Christiansgave, hvor byens tennisbaner lå indtil tennisklubben åbnede i 1922. På banen bl. a. læge Poul Nordentoft. Foto: Thisted Lokalhistoriske arkiv

Men der skulle gå næsten et par årtier mere, før tennisspillerene organiserede sig. På det tidspunkt var tennisbanerne flyttet op ved siden af Vestre Dyrskueplads på Winthersmøllevej.

Her har den stadig til huse, Thisted Tennisklub - som på lørdag, 18. juni, runder sit første århundrede.

I sølle forfatning

Fra den første halvdel af klubbens historie er der ikke overleveret så meget. Men en af de tidligere formænd, Asger Høgholm, kan fortælle om en klub i ret sølle forfatning, da han i 1980 flyttede fra Aarhus til Thisted.

Asger Høgholm havde været i bestyrelsen for en tennisklub i Aarhus, hvor hans ældste søn, Jens-Erik Høgholm, tilbragte "sit halve liv" - og siden blev en del af den danske tenniselite.

Men forholdende for tennissporten i Thisted var den 14-årige Jens-Erik alt andet end begejstret for. Han erklærede, at her ville han ikke bo, når han var færdig med at gå i skole.

- Det overholdt han til punkt og prikke. Der gik ikke mange dage, efter at han var færdig på gymnasiet, så måtte jeg køre hans flyttelæs til Aarhus, fortæller Asger Høgholm.

Selv engagerede han sig til gengæld i at skaffe bedre forhold for tennisklubben, hvis klubhus var en "tyskerbarak", uden indlagt strøm og uden mulighed for andet end et koldt brusebad.

En tidligere klubmester, Søren Winding, fotograferet på klubbens baner i 1952. Foto: Thisted Tennisklub

Bankmanden Asger Høgholm, der blev formand i 1981, modsatte sig dog i første omgang bestyrelsens planer om at bygge nyt:

- Jeg sagde, at vi lige skulle vente lidt. For bestyrelsen havde skrevet under på, at de hæftede personligt for klubbens gæld. Og det skulle vi lige ud af først.

Men bygget blev der nogle år senere. Nye indekslån gjorde det nemmere for klubben at finansiere byggeriet, samtidig med at tidens ungdomsarbejdsløshed betød, at klubben kunne få hjælp til byggeriet af unge, der på den måde kom i beskæftigelse.

De strømmede til

Byggeriet blev ledet af den daværende næstformand, Thøger Berg Nielsen, og af bestyrelsesmedlem Jens Ole Balling, som havde tegnet det nye klubhus. Og i 1986 kunne man så holde indvielse for den bygning, som gjorde, at klubben gik fra at have nogle af de ringeste forhold for medlemmerne, til at kunne tilbyde faciliteter, der tålte sammenligning med de bedste i landet.

Og medlemmerne strømmede til. I begyndelsen af 1990'erne nåede klubben et højdepunkt med omkring 350 medlemmer.

En af dem, som på den tid begyndte at spille tennis, var Annemieke Kleinnibbelink Rysgaard, der har været formand siden 2015. Hun begyndte i 1994 at spille sammen med sin veninde, Ingeborg Bech Haagaard, der i dag er klubbens kasserer.

- Vi var rigtig mange, der startede dengang, og vi fik basisinstruktion om spillet på tværs af banerne, fortæller Annemieke Rysgaard, der nævner Bertel Styrbech som en af dem, der kunne give gode råd til de nye spillere. Bertel Styrbech er i dag det aktive medlem i klubben, der har længst anciennitet.

Asger Høgholm er ikke længere aktiv, mens Thøger Berg Nielsen stadig spiller tennis, men i Skive, hvor han bor i dag. Men som tidligere medlemmer, der har betydet meget for klubben, bliver de to udnævnt til æresmedlemmer på lørdag.

Kasserer Ingeborg Haagaard, formand Annemieke Rysgaard og tidligere formand Asger Høgholm. Foto: Bo Lehm

Ny padelbane

Medlemsmæssigt er det siden 1990'erne gået tilbage for Thisted Tennisklub. I 2020, da coronaen satte grænser for, hvilke typer sport man kunne dyrke, oplevede man dog en fremgang til 120 medlemmer. Men nu er det tal næsten halveret til 63.

Det er tæt på smertegrænsen, erkender Annemieke Rysgaard - der dog ikke frygter for klubbens fremtid.

Sidste år investerede klubben i en ny padelbane - den eneste udendørs i Thisted. Det har dog ikke givet flere medlemmer. Men mange benytter sig af play and pay-muligheden, der også kan bruges i forhold til tennisbanerne.

Der skal der skal ikke mange gange baneleje til, før et medlemskab er betalt ind, understreger Annemieke Rysgaard.

- Men vi kan høre fra andre klubber, at de har det samme problem, fortæller hun.

Verdensmestre

På jubilæumsdagen lørdag er der mulighed for at prøve både tennis- og padelbane ganske gratis. Og på programmet er der opvisning ved hele to regerende verdensmestre, Frans Nørby og Claus Pedersen, der begge er veteraner over 70 år, samt andre med mesterskabstitler i yngre aldersklasser. Desuden kommer der fire divisionsspillere i padelsporten fra Aalborg.