Jul uden biogas: Høring om anlæg fra 1. januar

THISTED:Borgmesteren er landmand, og rigtig mange landmænd regner med at levere gylle til frermtidige biogasanlæg - og så er der også en del landmænd, som har skudt penge i arbejdet med at udvikle biogasanlæg i Thisted kommune.

Det var alt sammen begrundelser nok til, at borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) var inhabil og måtte forlade kommunalbestyrelsens mødesal, da kommunalbestyrelsen i denne uge sagde "ja" til at sende to debatoplæg for henholdsvis et nyt biogasanlæg ved Elsted samt udbygning af et eksisterende anlæg ved Skinnerup i fire ugers offentlig høring.

Begge debatoplæg er i høring fra 1. januar og fire uger frem.

- Så kan folk holde jul uden at tænke på biogas, sagde Jens kr. Yde (K), som havde overtaget mødeledelsen, da kommunalbestyrelsen behandlede de to dagsordenspunkter om biogas.

- Her er tale om to gode sager. Både i forhold til vores politik for at udvikle vedvarende energi og for udbygning af nye energizoner, sagde Jens Kr. Yde.

Realiseres de to biogasprojekter som beskrevet, kan de samlet behandle op til 900.000 tons husdyrgødning årligt og tilsammen producere op til 37,5 millioner kubikmeter biogas årligt. Den mængde overgår det samlede forbrug af naturgas i Thisted Kommune i 2020.