Juleænder blev til grillkyllinger

AGGER:Julen er en travl tid, og der er mange gøremål, før freden kan sænke sig fredag aften.

For en familie på Enebærvej i Agger spidsede situationen torsdag sidst på eftermiddagen ekstra til, da en gasgrill brød i brand, mens to juleænder var ved at blive stegt.

- De blev til grillkyllinger i stedet, konstaterer indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

Sammen med tre udrykningskøretøjer og en håndfuld brandfolk fra stationen i Hurup var han hurtigt fremme på adressen, hvor fedt fra juleænderne efter alt at dømme havde givet flammerne i grillen ekstra næring.

Grillen stod placeret op af en garagebygning i træ, som er bygget sammen med huset, og familien blev opmærksom på branden, da strømmen i ejendommen pludselig gik.

Inde fra beboelsen kunne de se, at der var mere end almindeligt gang i grillen, og at flammerne havde fået fat i udhænget bag garagen. Derefter gik det stærkt med at slå alarm.

- Og vi fik hurtigt slået det ned, da vi kom frem, fortæller Jesper Madsen.

For at være helt sikre på, at der ikke løb mere ild inde i konstruktionen, måtte brandfolkene skære et hul i væggen og løfte nogle tagplader.

Meget tyder også på, at det trods forskrækkelsen lykkes at sikre julemiddagen på Enebærvej.

- De var så heldige, at et familiemedlem skyndte sig ud for at finde et par nye ænder til dem. Nu venter de bare på at få strøm på huset igen, og så kan de få ænderne i ovnen i stedet for, siger indsatslederen.