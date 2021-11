Julefrokostsæsonen er i gang: Skærmydsler og spritkørsel på politiets døgnrapport

THY-MORS:Thisted Politi har haft deres at se til på denne sæsonens første rigtige julefrokostweekend.

Der har været gang i byen, og selvom politikommissær Jørgen Jensen betegner weekendens sager som færre end en lignende julefrokostweekend før pandemien, så har corona altså ikke fået de festglade til helt at lade snapsen stå.

På Havnen i Nykøbing blev en 18-årig mand fra Mors stoppet natten til lørdag kl. 01:35. da han kom kørende i bil. Manden var påvirket af alkohol og fik en sigtelse for spritkørsel, ligesom han blev testet positiv for euforiserende stoffer, hvilket han også blev sigtet for.

Ydermere fandt politiet, at den 18-årige var i besiddelse af 1,1 gram kokain, som han blev sigtet for besiddelse af.

Kort tid efter, kl. 01:54 natten til lørdag, var det en bodega på Bytorvet i Hanstholm, hvor politiet måtte træde til. Her gik en 31-årig mand fra Hanstholm amok og smed med glas samt smadrede en rude. Derfor fik han en sigtelse efter restaurationsloven.

Den 31-årige nægtede at fortælle politiet, hvad han hed, og derfor fik han en sigtelse efter retsplejeloven.

For at få dæmpet gemytterne måtte betjentene anholde manden, og han blev taget med på stationen kl. 02:12. Han forblev i politiets varetægt frem til kl. 04:00.

Lørdag aften kl. 18:48 var en 18-årig mand fra Thisted urolig på Hjultorv. Manden råbte og skreg og skubbede til andre personer på stedet. Han nåede at forlade området, inden politiet fik snakket med ham, men ordensmagten kender mandens identitet og kvitterer med en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen.

Endelig var der på Havnen i Nykøbing skræmydsler kl. 01:11 natten til søndag. Her var en 35-årig mand blevet så ophidset, at han skubbede en anden mand i brystkassen. For det forhold fik han en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Endelig var en 31-årig mand på slap line på værtshuset Ludo i Hanstholm: