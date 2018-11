Julekalender hitter: 768.000 øl revet væk

THISTED: 32.000 eksemplarer af Brygmesterens Julekalender med i alt 768.000 øl fra Thisted Bryghus, er i år revet væk på rekordtid.

- Vi er noget overraskede over den enorme succes, vores julekalendere har fået. Vi startede for 15 år siden, hvor 4.000 danskere købte julekalenderen, og i dag melder vores kunder stort set udsolgt landet over. Det er en dejlig julegave at få i midten af november, siger Bryggeridirektør Aage Svenningsen.

Han oplyser, at det ikke umiddelbart er muligt at efterkomme den enorme efterspørgsel.

- Der er 24 forskellige øl i julekalenderen, og vi kan simpelthen ikke imødekomme efterspørgslen af logistiske og produktionsmæssige årsager, selv om vi gerne ville, siger direktøren.

Thisted Bryghus har dog sendt to nye juleøl på gaden - nemlig Skt. Gertrud og Christmas Bock samt en ny fadlagret LimfjordsPorter, så der er rig mulighed for at få ”smagen af Thy” på julebordet, siger Aage Svenningsen.