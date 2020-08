Julemænd vælger Thisted

THISTED:Dansk Julemands Laug har netop bestemt, at Thisted skal være årets juleby i Danmark.

Det bliver markeret i den første weekend i september, hvor 40 af laugets julemænd, julemødre og nisser kommer en tur til Thy.

Her skal de lave julestemning i Thisteds gader og stræder fredag og lørdag. Om søndagen drager de til Vorupør, hvor de bl.a. går optog gennem byen.

- Vores laug har eksisteret i 26 år, og vi vælger årets juleby. Det gør vi gerne årligt. Vigtigst er det, at byen gør sig værdig til at have titlen. Det gør Thisted, fordi man investerer i en ny og flot julebelysning. Derudover udmærker byens sig ved, at juleaktiviteterne bliver drevet af handelsstandsforeningen sammen med frivillige foreninger, fortæller arrangementsansvarlig i Dansk Julemands Laug, Jakob Gislund.

I fjor var det Frederiksværk, der løb med titlen. Tidligere tilfaldt hæderen på bl.a. Aalborg og Ribe.

Lauget udpeger kun én by og ikke en kommune.

Men ifølge handelsstandschef Michael Vendelbo vil den første septemberweekend stå i julens tegn i flere byer, heriblandt Hurup.

- Der bliver aktiviteter denne weekend, og i Hurup inddrager man fx. den nye skovtrold i fejringen, siger han.

Fredag 4. september starter festlighederne i Thisted med den officielle udpegning som Årets Danske Juleby. Det sker på Store Torv i Thisted med taler af Dansk Julemand Laugs vice-oldermand, Allan Hendley, samt borgmester Ulla Vestergaard (S). Her får byen overrakt diplomet.

- Vi har sikret os Danmarks største oppustelige kælkebakke. Der vil være sceneshow med bl. an julemandsmode gennem tiden. Om lørdagen er der risengrød, små aktiviteter og spil. Man kan tage en julemandsuddannelse og børn kan se, om de er kommet op julemandens ”artig-liste”, fortæller Michael Vendelbo.

Af hensyn til covid-19 bliver julemændene og aktiviteterne spredt over hele byen, der vil være pyntet op til jul.

Det var i øvrigt Thisteds nissemor, Susanne Hebsgaard, der førte julemændene på sporet af Thisted, som hun anbefalede.

Og det lykkedes.