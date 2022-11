Julen breder sig: Marked på både Store Torv og ved havnen

THISTED:Skal man satse på et enkelt arrangement, der kan trække mange mennesker, men som til gengæld er dyrt for arrangørerne?

Eller hellere forsøge at skabe julestemning gennem en hel måned på byens centrale plads?

Det har op til jul været valget for Thisted Handels- og Industriforening - som er endt med løsningen, hvor der bliver marked på Store Torv fredag, lørdag og søndag i alle adventsweekenderne.

- Vi har før haft Pyrus, som også var et stort trækplaster. Men det er kun i to timer, og prisen er høj. Så vi synes, at der er mere brug for at lave julehygge i en hel måned, fortæller handelschef Michael Vendelbo.

Gennem nogle samarbejdspartnere har handels- og industriforeningen entreret med handlende fra nær og fjern. Det er bl. a. folk, som har lavet julemarked i for eksempel Tivoli Friheden eller Aalborg Zoo, men aldrig tidligere i en by.

Og en juletræssælger har lovet at medbringe hele sit varelager, så der kan skabes noget, der ligner en hel juletræsskov på torvet.

Handels- og industriforeningens egne medlemmer er inviteret til at bidrage til markedet. Blandt andet nogle lokale restauratører har svaret, at det ville de meget gerne - men at de, på grund af travlhed og problemerrmed at skaffe personale, må takke nej.

Ud til hele byen

Der er til gengæld udsigt til, at julestemningen vil brede sig til andre dele af Thisted by. På initiativ fra Maria Nielsen, restaurantchef på Café Bryggen, bliver er lørdag 10. december julemarked i et telt på Havnetorv uden for cafeen.

Hun har inviteret lokale virksomheder og forretningsdrivende til at præsentere sig selv i et telt på Havnetorv. Indtil videre har ni sagt ja - foruden Café Bryggen selv. Desuden deltager MD Duo, Gråskæg - og julemanden.

Men der er stadig god pladst i teltet, fortæller Maria Nielsen:

- Mit ønske har været, at vi kan samle alle de virksomheder, som på en eller anden måde er med til at brande Thy, siger hun.

Det er gratis at få en plads i teltet, hvis leje betales af handels- og industriforeningen.

- Vi vil gerne sprede julestemningen ud til hele byen. Og julemarkedet på Havnetorv og det vi laver på Store Torv bliver to vidt forskellige ting, siger Michael Vendelbo.