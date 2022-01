Julen i fare da Egons høreapparat svigtede: Hørecenter gik en ekstra mil for 92-årig

THISTED:I december skulle 92-årige Egon Mouritzen sammen med sine børn til familiefest i Brønderslev. Men aftenen før, turen til Nordjylland skulle stå, gik Egons høreapparat i stykker.

- Det gik simpelthen i to dele. Jeg forsøgte, om jeg selv kunne sætte det sammen igen, men det kunne ikke lade sig gøre, siger han.

Dermed var gode råd dyre. Egon Mouritzen er kørestolsbruger og har svært ved at komme rundt. Og uden sit høreapparat er han så tunghør, at han er at betragte som ”stokdøv”, som han selv udtrykker det.

- Jeg kan ikke deltage i en samtale. Jeg kan faktisk ikke høre noget som helst uden mit høreapparat. Det er helt afgørende for min livskvalitet, forklarer Egon.

Han kontaktede Jacobs Hørecenter, velvidende at det op til jul kunne være svært at finde en tid til at få høreapparatet repareret, og endda med så kort varsel.

- Jeg fortalte dem, at jeg stod og skulle til familiefest, og så sagde damen i telefonen: ”Vi er der indenfor halvanden time”, fortæller Egon, der takket være den hurtige udrykning fra hørecentret alligevel kunne tage til fest.

Men høreapparatet var desværre ikke hundrede procent i orden efter den nødtørftige reparation:

- Jeg måtte sidde med en finger i øret hele dagen for at følge med i samtalen, siger Egon med et grin.

Derfor tog han igen kontakt til Jacobs Hørecenter og klagede sin nød. Igen blev han overrasket:

- De kom ud og hentede mit høreapparat og kørte det til reparation hos Oticons værksted i Vilsund. Da det var blevet repareret, kom de og leverede det tilbage, og i løbet af en time havde jeg igen et høreapparat, der virkede, siger han.

Egon Mouritzen på 92 år har været kunde hos Jacob Spalding i mange år, og de kender efterhånden hinanden godt.

Den gode oplevelse fik Egon Mouritzen til at tage kontakt til Nordjyske, hvor han har været abonnent siden 1960.

- Jeg ville gerne fortælle en solstrålehistorie. Der er så mange i avisen, der er sure og utilfredse, så jeg synes, vi trængte til en positiv historie, siger den 92-årige.

Jacob Spalding, indehaver af Jacobs Hørecenter, er både glad og en lille smule rørt over, at Egon Mouritzen har følt sig så godt behandlet, at han har lyst til at fortælle om det i avisen.

Karriereskift

Jacob Spalding har tidligere drevet Spalding Hørecenter, men for nogle år siden besluttede han sig for et karriereskift.

- Jeg troede, at jeg skulle ind i virksomhedsledelse, men jeg kom hurtigt til at savne at hjælpe mennesker, siger Jacob Spalding.

Men på grund af diverse klausuler i forbindelse med salget af Spalding Hørecenter, måtte han ikke starte en ny forretning i tre år. Samtidig havde han givet afkald på rettigheden til at bruge sit efternavn i virksomhedsnavnet.

Men endelig kunne han i august 2021 åbne dørene til den nye klinik, som meget passende har fået navnet Jacobs Hørecenter.

- Vi har fået en ubegribelig god velkomst, og har haft rygende travlt, allerede inden dag et, og det er et kæmpe privilegium, siger Jacob Spalding og tilføjer:

- Jeg er bare kommet frem til, at jeg er audiolog og høremand helt ind i sjælen. Det giver mig meget at hjælpe andre. Det at kunne være med til at løfte deres livskvalitet er jeg meget ydmyg overfor.