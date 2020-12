Julestemning med lyskæder på bilen og blinkende hjerter i kabinen - må du det?

NORDJYLLAND:En julekæde viklet rundt om bagruden, eller blinkende hjerter i forruden. Hvad skulle der være i vejen med at sprede ekstra julestemning i den mørke december.

En hel del, på påpeger Midt- og Vestjyllands Politi i et opslag på Facebook.

Selvfølgelig skal man have lygterne i orden - altså nærlys, fjernlys, baglys og blinklys. Ikke julelygter, forstås det på ordensmagten, som kommer med to eksempler på, hvor juleglade midt- og vestjyder er gået over stregen.

En juleglad bilist havde for eksempel monteret et juletræ på tagbagagebæreren med tændte lyskæder. Den version af julestemning kostede bilisten en bøde på 1000 kroner.

Hvis man så holder lyskæderne inde i bilen, går den så ikke? Nej, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi. Lysene må nemlig ikke være til ulempe for den øvrige trafik.

En bilist havde installeret en lyskæde med røde, fremadvendte lys i kabinen. Den går ikke, og bilisten måtte trille videre 1000 kroner fattigere og med slukket lyskæde, skriver politiet i opslaget.

Og at pynte kølerhjelmen med en lysende rød næse som en anden Rudolf - det er også no go.

Til gengæld er det helt i orden at pynte bilen med alt det julelys, du har lyst til - så længe den holder stille i garagen. Helt stille.