Juline mistede livet i dødsbrand: I dag kunne hun være blevet 20 år

THISTED:- Jo tættere, jeg er på Julines venner og hører om deres relationer og oplevelser med hende, jo tættere er jeg på Juline. Jeg har et lille glimt af min datter, når jeg ser hendes venner.

Sådan siger Monika Seberg, mor til Juline Alberte Seberg, som omkom i branden på Munkegården i Thisted 4. marts 2021.

Lørdag er familie og venner til den unge kvinde samlet ved hendes gravsted for at markere, at det i dag er 20 år siden, hun blev født.

- Når vi nu ikke kan have hende i vores liv, fejrer vi, at vi har haft hende i vores liv, for hun var bestemt værd at fejre, siger Monika Seberg.

Gennem interviews med hendes nærmeste fortæller vi i artiklen her historien om Julines alt for korte liv:

Da Julines mor og far valgte netop det gravsted til deres datter, hvor der i dagens anledning er sat flag op, var det da også med tanke på, at det skulle være et sted, hvor der er plads til, at alle dem, der savner Juline, kan samles.

Julines mor og far valgte et gravsted til deres datter, hvor der er plads til at samles.

Mange af Julines venner dukkede op på kirkegården for at markere, at hun i dag kunne være blevet 20 år.

- Som mor varmer det mig at se, hvor vellidt og elsket hun var, siger Monika Seberg.

Foran gravstedet er der en græsplæne, man kan slå sig ned på, og det ligger lige ved en hæk med et hul i, så hendes venner nemt kan komme ind for at besøge deres veninde.

I dag er der bredt tæpper ud på plænen foran gravstedet, og lige efter Julines smag er der sat øl og Baileys frem. Den unge kvinde var ikke den store kagespiser, men skulle hun have kage, skulle det være brunsviger, som hendes far har lavet, og derfor har han selvfølgelig medbragt to brunsvigere pyntet med slik.

Perfekt at fejre Juline med fest

Blandt Julines venner, der er mødt op, er 18-årige Clara Rydahl Frederiksen. Når Juline havde fødselsdag, skulle det fejres med fest og en tur i byen, fortæller hun.

- Hun var altid midtpunktet til en fest, og det er helt perfekt, at vi fejrer hende i dag med en fest, siger Clara Rydahl Frederiksen, der nu altid kan mærke, at hun mangler sin veninde.

- Hun er der ikke, når man har brug for en at snakke med, eller når man går i byen. Hun var den bedste veninde for mig, og vi var altid åbne over for hinanden, siger Clara Rydahl Frederiksen.

Julines veninde, 18-årige Clara Rydahl Frederiksen, kom med Tuborg Classic, for det var et "must" for Juline, når der var fest, fortæller hun.

For Monika Seberg betyder det meget at se de mange venner, der er dukket op ved gravstedet den dag, hendes datter kunne være blevet 20 år.

- Som mor varmer det mig at se, hvor vellidt og elsket hun var, siger Monika Seberg.

Herunder finder du links til nogle af de artikler, Nordjyske har bragt om den tragiske brand i Munkegården: