Jytte beskyldte kommune for uhumske forhold på plejehjem: Nu må hun ikke være værge for sin mor

AALBORG-VESTERVIG:Da Ebba Mortensen i 2011 stadig var ved sine fulde fem, skrev hun et notat om, at datteren Jytte Jøns skulle være værge i tilfælde af sygdom. To vitterlighedsvidner kan bekræfte ægtheden. Alt var også i den skønneste orden, ind til Jytte Jøns begyndte at klage over forholdene på plejehjemmet Sct. Thøgersgaard i Vestervig, hvor hendes mor bor.

- Først indsendte jeg en sag om, at mor sad ved kaffebordet med afføring på arme og hænder, uden der blev gjort noget, før vi pårørende kom. Den sag fik jeg medhold i. Så indsendte jeg en ny sag til Styrelsen for Patientklager i 2018 over selvmedicinering. Her fik jeg igen medhold, siger Jytte Jøns.

Jytte skulle være værge

Til trods for at Ebba Mortensen tilbage i 2011 havde skrevet et dokument om, at Jytte Jøns skulle være værge, bad Thisted Kommune i foråret 2018 Familieretshuset om at få en beskikket værge for Ebba. Jytte Jøns blev chokeret og forfærdet. Der gik flere måneder, inden resultatet forelå i februar 2019.

Jytte Jøns oplever, at kommunen har forsøgt at opfinde anklager mod hende, efter at hun i flere tilfælde har fået medhold i sin kritik af forholdene på ældrecentret, hvor hendes mor bor. Foto: Martin Damgård

- I retten blev der ikke nævnt noget om, at jeg har fået medhold i flere sager. Der blev lagt vægt på, at nogle penge fra mors konto manglede. Men jeg kan dokumenterer alt. Og jeg sendte al dokumentation ind. Jeg har indsendt samtlige indkøbskvitteringer helt tilbage til 2011. Jeg har også måtte tilføre yderligere 4000 kroner om måneden af egen lomme, for at mor kan opretholde levestandarden, siger Jytte Jøns og fortsætter:

- Jeg blev også anklaget for at have taget mors smykker. Men efter skriftlig aftale med personalet i 2015, så ligger smykkerne hjemme hos mig i våbenskabet. Personalet sagde, at mor jo bare smed dem væk, siger Jytte Jøns, som erstatning for de dyre smykker har købt nogle billige, så Ebba stadig kan pynte sig.

- Jeg føler ikke, at kommunen har været ærlig, siger Jytte Jøns, som ikke kunne deltage i retssagen på grund af sygdom.

Jytte Jøns fik i foråret frataget værgerollen over sin mor. Nu står hun rystet og magtesløs tilbage. Foto: Martin Damgård

Retten besluttede, at Ebba Mortensen skulle have en beskikket værge.

- Jeg føler mig fuldstændig kørt ud på et sidespor. Nu kan jeg slet ikke holde styr på, hvad der sker. Når jeg er ikke er værge længere, kan jeg intet stille op, siger hun.

Jytte Jøns har ikke magtet at anke afgørelsen.

- Min energi er simpelthen ikke til det længere. Det har været frustrerende, tidskrævende og opslidende. Nu er jeg kørt ud på et sidespor. Min mors klare ønske var, at jeg skulle være værge. Det er bare så sørgeligt det hele. Min søskende ønskede jo også, at jeg skulle være værge, siger hun.

Jytte Jøns føler, at kommunens handling skyldes, at hun var blevet for besværlig. De trak trumfkortet om at få en beskikket værge.

- Jeg får den tanke, at når værger bliver for besværlige, så reagerer de på den måde. Og nu kan jeg ikke gøre mere, slutter Jytte Jøns.

Skarp kritik af forholdene

Det er en blanding af frustration, sorg, ærgrelse og bitterhed som Jytte Jøns sidder tilbage med. Hun har i flere år kæmpet for, at hendes mor Ebba Mortensen skal have en så god alderdom som muligt. Jytte Jøns føler, at hun kæmper forgæves. Men alligevel fortsætter hun.

Jytte Jøns fortalte allerede i 2017 til NORDJYSKE Medier om de forhold, hendes mor lever under på plejehjemmet Sct. Thøgersgaard i Vestervig.

Sct. Thøgersgaard ligger i Vestervig og har fem boenheder. Ebba Mortensen bor på Prins Buris-afdelingen, som er for demente. Arkivfoto: Diana Holm

Uhumsk og fyldte bleer for blot at nævne nogle af kritikpunkterne. Årene er gået, og Jytte Jøns føler, at forholdene ikke er blevet meget bedre til trods for, at hun har fået medhold i sine klager fra Styrelsen for Patientsikkerhed i december 2018.

Ebba Mortensen har været udsat for selvmedicinering og sidder ofte med fyldte bleer - og lugter ifølge Jytte Jøns infamt, når de pårørende kommer på besøg. Hun har siddet ved fælles-kaffebordet med afføring på arme og hænder.

- Det var og er omsorgssvigt i voldsom grad, siger Jytte Jøns, som på vegne af sin mor fastholder beskyldningerne.

Hun henviser til interne notater fra plejehjemmet, hvor der bliver lagt vægt på, at det ikke skal gentage sig. Men det gør det, og Jytte Jøns er ikke bange for at stå frem.

Ebba Mortensen bor på demensafdelingen Prins Buris på Sct. Thøgersgaard og er i dag 92 år gammel. Hun er så dement, at hun ikke har nogen fornemmelse af, hvordan hun skal spise sin mad. Kommer der noget på gulvet, kan hun finde på at rode rundt efter det med sit gebis. Jytte Jøns erkender, at hendes mor er meget ressourcekrævende. Alzheimer-sygdommen er meget fremskreden.

- På sådanne afdelinger er der en uddannet ansat til at passe 3,5 borger pr. vagt. Dermed burde der være tid til pleje og omsorg, siger Jytte Jøns og fortsætter:

- Det er en frygtelig sygdom. Den er uværdig, og mor ved jo heller ikke længere, hvem jeg er, siger hun.

Alene i timevis

- Det er nødvendigt, at min mor har en siddende hos sig, når hun skal spise. Men det gør der sjældent. Hun sidder tit alene, og det må hun ikke, siger Jytte Jøns, der henviser til et påbud fra ældrechef Anne Fink, Thisted Kommune, tilbage i 2018.

Jytte Jøns tager ofte turen fra Aalborg til Vestervig for at tilbringe nogle timer sammen med sin mor. Sammen med sin mand lister hun sig nogle gange ind på Ebbas stue - uden at nogen ser dem.

- På den måde kan jeg jo se, hvor lang tid mor sidder alene. Det kan være i timevis, siger Jytte Jøns og fortsætter:

- Det giver mig også et indblik i, hvor beskidt der er, siger hun og viser billeder af piller, der ligger på gulvet sammen med skidt, nullermænd og spindelvæv.

- Jeg har også fundet mors seng våd og lugtende af urin, hvor dynen blot var lagt pænt over, husker hun.

- Det er simpelthen uhumsk. Og nu giver de også mor to bleer på selvom inkontinens-sygeplejersken fraråder det. Det er jo lige til at få svamp af, siger Jytte Jøns, som ikke føler, at der sket nogen ændring til den positive side i løbet af de sidste par år.

- Det er som om, at det der bliver påtalt skrifteligt fra ældrechef Anne Fink ikke bliver ændret, siger Jytte Jøns, som i perioder besøger sin mor dagligt. Jytte Jøns’ tvillingesøster besøger ligeledes Ebba ganske ofte, så hun føler, at hun har belæg for at sin kradse kritik.

Intet sprog - ingen mad

Jytte Jøns fortæller, at Ebba Mortensen tidligere var en stor dame. Nu rasler kiloene af.

- I løbet af et halvt har hun tabt sig mange kilo. I hvert fald fem kilo, så hun får altså slet ikke den mad, hun har behov for. Det skyldes, at de ikke sidder ved hende, når hun skal spise. Mor ved ikke, hvad hun skal gøre med maden. Hun kører lidt rundt med den, putter sennep i vandet og drikker det, siger Jytte Jøns, som heller ikke mener, at et halvt stykke rugbrød med kødpølse foruden en glas vand heller er nok for Ebba.

- Skindet på kødpølsen var heller ikke taget af, så vi måtte hive seks centimeter skind op af halsen på hende. Ellers var hun blevet kvalt, husker Jytte Jøns.

De fleste tænker, at Ebba jo bare kan sige, at hun er sulten.

- Men mor kan ikke bede om mere mad. Hun har mistet sit sprog, siger Jytte Jøns om sin mor, som har boet Sct. Thøgersgaard i Vestervig siden februar 2015.

Det skete efter, at man valgte at nedlægge plejehjemmet i Klitmøller for somatiske og demente borgere. Nu er det et plejecenter for senhjerneskadede og psykiatriske borgere.

Problemerne opstod, da Ebba Mortensen flyttede til Vestervig.

Jytte Jøns har haft mange møder med kommunens ældrechef Anne Fink og leder af plejecentret, Yvonne Tilsted, de senere år. Hver gang har hun peget på nogle ting, der skal gøres bedre.

- Jeg bliver ved med at kæmpe mors sag, siger Jytte Jøns.

Ebbas ønsker

Da Ebba Mortensen kom på plejehjem først i Klitmøller sidenhen i Vestervig, gav hendes børn en beskrivelse af, hvordan Ebbas liv har været, samt hvilke ønsker Ebba havde for sit liv som gammel dame. Ebba beder blandt andet om, at håret skal være krøllet og sat op, som det altid har været. Begge plejehjem har sagt, at de vil efterkomme Ebba Mortensens ønsker, og det står også skrevet ned i interne dokumenter.

- Men efter februar 2019 blev Ebbas hår klippet til nu kun at være ganske få centimeter langt. Hun ligner en dreng, og vi kan næsten ikke kende hende længere. Det er bestemt ikke mors ønske, siger Jytte Jøns.

Jytte Jøns er ikke alene

En anden opsigtsvækkende sag om kvaliteten i ældreplejen har fået Thisted Kommune til at kræve en beskikket værge.

Ankestyrelsen fastslog sidste år, at kvinden her ikke måtte være fikseret i sele i det omfang, som Thisted Kommune har anvendt stofsele. Kommunen har søgt om en beskikket værge, i stedet for den pårørende, der kritiserede forholdene. Privatfoto

I sommer og begyndelsen af efteråret bragte NORDJYSKE Medier historien om Kamma, hvis fulde navn er redaktionen bekendt, fra Fyrglimt i Hanstholm, hvor Ankestyrelsen i oktober måned slog fast, at Thisted Kommune handlede forkert i brug af selefiksering. Det var Ruth Lindskog fra Klitmøller, som kæmpede for Kamma.

Ruth Lindskog er nærmeste pårørende men ikke direkte slægtning til Kamma, og hun har overfor kommunen aldrig lagt skjul på, at hun gerne vil være værge for Kamma, der er meget dement. Det ansøgte hun om i juli. I september fik Ruth Lindskog et brev fra Familieretshuset om, at Thisted Kommune har søgt om at få en beskikket værge for Kamma.

Det vil sige en anden end Ruth Lindskog. Det chokerede Ruth, der følte sig snigløbet af Thisted Kommune. Hun har altid troet, at det skulle være hende, der skulle være værge for 88-årige Kamma. Kamma er meget dement og kan ikke kan tage vare på sig selv, og Ruth og hendes ægtefælle, Tom Lindskog, har i en længere periode taget sig af Kammas økonomi og andre behov.

Regler for beskikket værge Værgemål kan beskikkes for personer, der lider af sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, som gør vedkommende ude af stand til selv at tage hånd om sine personlige og økonomiske forhold. Der skal også være et aktuelt behov for en værge. Bliver den pågældendes forhold varetaget på betryggende vis på anden måde, beskikkes der ikke en værge. Det kan være tilfældet ved uformel varetagelse af personens interesser af pårørende eller social- og sundhedspersonale, hvor der foreligger en gyldig fuldmagt eller ved, at kommunen iværksætter pensionsadministration. Der kan typisk være behov for en værge ved hussalg, forvaltning af formue på over 75.000 kroner, administration af indtægter, tvivl om varetagelse af interesser. Her er der typisk tale om et økonomisk værgemål. Der kan også være behov for en værge ved flytning, kontakt til offentlige myndigheder, helbredsforhold, tvivl om varetagelse af interesser, uenighed blandt nære pårørende og dårligt fungerende samarbejde mellem pårørende og social- og sundhedspersonale. I disse tilfælde er der tale om et personligt værgemål. Kilde: Ældresagen.dk VIS MERE

Ruth Lindskog har givet udtryk for, at hun tror, at kommunens ansøgning om at få en beskikket værge til Kamma, skyldes, at de ville lukke munden på hende.

Det holder hun stadig fast i, og nu sidder Jytte Jøns med samme mavefornemmelse.

- Jeg synes altså, at det hele er noget mærkeligt. Der tegner sig ligesom et træls billede, og jeg begynder ærligt talt at frygte det værste, siger Ruth Lindskog, som afventer svar fra Familieretshuset om hvorvidt, hun bliver værge for Kamma eller ej.

Tjekker e-Boks hver morgen

Hver morgen kigger hun som noget af det første i sin e-Boks for at se, om der skulle være dukket noget op i løbet af natten. Ruth Lindskog har fået oplyst, at hun skal forvente, at der går fire måneder.

- Og det er jo ved at være snart, siger hun.

Sikrer uvildig instans

Vi har bedt Thisted Kommune forholde sig til de to omtalte sager om værgemål.

Ældrechef i Thisted Kommune, Anne Fink, må ikke at udtale sig i personsager, men pointerer, at det er Familieretshuset, der træffer en afgørelse i sager om værgemål.

Ældrechefen ved Thisted Kommune udtaler sig ikke i personsager på grund af tavshedspligt.

- Når der er uenighed, hvilket er meget sjældent, så fremlægger begge parter deres synspunkter, og så er det Familieretshuset som en helt uvildig instans, der ser på, hvad det er for en afgørelse, der skal træffes. Det ligger ikke hos os som kommune, så vi sikrer, at det er en uvildig instans, der ser objektivt på det, siger Anne Fink, som synes, at det altid er ulykkeligt, når parterne ikke kan komme til enighed.

- Det er heldigvis ikke så tit, at vi står i den situation, siger Anne Fink.

Er det et sammentræf, at der nu er to sager?

- Ja, svarer Anne Fink.

Anne Fink henviser i øvrigt til værgen for Jytte Jøns mor Ebba Mortensen, hvis man vil have yderligere oplysninger.

Fremmed er ny værge

NORDJYSKE Medier har fået oplyst, at Niels Lyngholm fra Skive er værge for Ebba Mortensen.

Niels Lyngholm ønsker heller ikke at udtale sig.

- Jeg er ansat af Familieretshuset som værge, og jeg har tavshedspligt i forhold til den, jeg er værge for, siger Niels Lyngholm, som også er professionel værge for andre borgere.

Han oplyser, at han ikke kendte Ebba Mortensen på forhånd. Han har ingen familiemæssige relationer til hende.