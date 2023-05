K-politiker om indspark fra baglandet: Et høringssvar om skolestruktur

THISTED:Den konservative gruppe i Thisted Kommunalbestyrelse var på forhånd orienteret om indholdet af et læserbrev, hvor partiets bagland kræver ro om Thisted Kommunes folkeskoler i op til otte år fremover.

Læserbrevet er et indlæg i den igangværende debat om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune, som lige nu er i høring. Det er skrevet af Karsten Molander, formand for Det Konservative Folkeparti i Thisted kommune og KU-formand Markus Munk Madsen.

- Det er partiets bagland, som har udarbejdet læserbrevet, men vores gruppe i kommunalbestyrelsen var orienteret om indholdet, siger Jens kr. Yde, formand for den seks mand store konservative gruppe i Thisted Kommunalbestyrelsen.

Han understreger, at både han selv om den øvrige gruppe betragter læserbrevets indhold som et blandt flere høringssvar i den igangværende høringsfase. Derfor vil det indgå i gruppens samlede vurdering af sagen.

Jens Kr. Yde understreger, at han ikke ser tilkendegivelserne fra det konservative bagland i Thisted Kommune som et bundet mandat til partiets gruppe i kommunalbestyrelsen.

- Selvfølgelig er det en tilkendegivelse, der påvirker, men vi har ikke et bundet mandat og indholdet i læserbrevet er ikke stemt af med gruppen i kommunalbestyrelsen mere end at jeg vidste, at der kom noget, siger Jens Kr. Yde.

Gruppeformanden tilføjer, at de tilkendegivelser, der kommer til oplægget til ny skolestruktur, påvirker.

- Det gør de alle sammen. Vi skal passe på ikke at lukke noget uden grund, men vi er ikke der, hvor den konservative gruppe ikke vil gøre noget. I min verden er vi inde i en otte ugers lovpligtig høringsfase. Den skal ikke bagatelliseres. Vi må lytte og tilpasse ud fra det, vi hører. Det gør vi også, når vi får kommentarer til andre planer, som er i høring, siger Jens Kr. Yde.

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede 28. marts at sende forslaget til ny skolestruktur i høring. I debatten inden et flertal på 24 traf den beslutning, understregede Jens Kr. Yde, at der allerede var kommet reaktioner, som gav indtryk og ville indgå i det beslutningsgrundlag, politikerne var begyndt at danne sig.

- Høringen vil give modspil og argumenter både for og imod, og der vil komme flere forhold, som vi må tage i betragtning inden der træffes en endelig beslutning, sagde Jens Kr. Yde på mødet i marts og tilføjede, at det kunne betyde, at det forslag og de modeller, der er i høring skal genovervejes.

- De konservative sender forslaget i høring. Vi lytter og går i dialog, men intet er besluttet, sagde Jens Kr. Yde 28. marts.