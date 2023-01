K-vælgerforening om exit fra kommunalbestyrelsen: Det er en personlig beslutning

THISTED:- Det er ikke den sjoveste sag at håndtere som formand, og egentlig havde jeg helst været fri for den. Det tror jeg også andre havde ...

Sådan lyder det fra Karsten Molander, formand for det Konservative Folkepartis vælgerforening i Thisted. Sagen, han refererer til, er startet, da Per Skovmose, konservativt medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, 25. december tilkendegav, at han betragtede sig som udtrådt af kommunalbestyrelsen med virkning fra årsskiftet.

I et opslag på Facebook begrundede han blandt andet beslutningen med, at det bliver "meget svært at agere som politiker", når han ikke kan "regne med fortrolighed og en reel behandling fra forvaltningen".

Nu har bestyrelsen i den konservative vælgerforening drøftet Per Skovmoses beslutning.

- Det er en personlig beslutning, og hos os er der højt til loftet. Folk kan have deres holdninger, siger Karsten Molander og understreger, at Per Skovmoses beslutning om at betragte sig selv som udtrådt af kommunalbestyrelsen 31. december 2022, ikke får konsekvenser for hans fortsatte arbejde i og medlemskab af Det Konservative Folkeparti, hvor han i øjeblikket er medlem af vælgerforeningens bestyrelse.

- Det, vi har set her, er langt fra alvorligt nok til, at det kan føre til overvejelser om eksklusion. Det kræver, at man står for nogle politiske holdninger, som går direkte imod partilinjen, siger Karsten Molander. Han tilføjer, at han gennem mere end 10 års medlemskab af den konservative vælgerforening i Dragør kun i et tilfælde har været med til at gennemføre en eksklusion. Her begrundet netop i, at det ekskluderede medlem modarbejdede partilinjen.

- Der kommer aldrig noget godt ud af at banke folk på plads, siger Karsten Molander som svar på spørgsmålet, om der fra vælgerforeningens bestyrelses er gjort forsøg på at få Per Skovmose til at ændre sin beslutning.

Selv om Per Skovmose har meddelt, at han fra årsskiftet ikke længere deltager i møder i kommunalt regi og i andre fora, han som kommunalpolitiker er udpeget til, er det Thisted Kommunalbestyrelse, som i sidste ende afgør, om han kan træde ud af kommunalbestyrelsen. Det sker 31. januar.

Fra flere sider er det tilkendegivet, at utilfredshed med samarbejdsrelationerne mellem politiker og forvaltning ikke er tilstrækkelig grund.

- Jeg har spurgt mig selv, hvad der sker, hvis Per Skovmose ikke for lov til at træde ud af kommunalbestyrelsen, men har svært ved at se en situation, hvor det ikke sker. Men får han ikke lov, så er situationen anderledes, siger Karsten Molander.

Han tilføjer, at der indtil videre ikke har været reaktioner på Per Skovmoses beslutning fra lokale medlemmer af Det Konservative Folkeparti.

- Vi har generalforsamling 30. januar. Per Skovmose modtager genvalg til bestyrelsen, og det bliver her, medlemmerne tager stilling til sagen, siger Karsten Molander.