Kåring: 21-årige Regitse fra Thisted er Danmarks bedste kollega

THISTED: For en lille måned siden blev Regitse Pedersen overrasket med konfetti, blomster og lagkage på sin arbejdsplads, Netto i Thisted.

Hun var blevet udvalgt som en af 10 finalister i konkurrencen, hvor arbejdskammerater over hele landet har nomineret deres gode kolleger i konkurrencen ”Danmarks Bedste Kollega”.

Og nu er der endnu mere hæder til den 21-årige førsteassistent fra Thisted-supermarkedet. Hun er simpelthen Danmarks bedste kollega. Kåringen fandt sted ved et awardshow i Cirkusbygningen i København.

Det er fagforbundet HK, som for fjerde år i træk har opfordret folk til at indstille en kollega til prisen - kolleger, som betyder noget for lysten til at komme på arbejde hver dag, som man aldrig forgæves spørger om hjælp, og som har en smittende energi.

Ikke kun HK’ere kunne komme i betragtning, og i år er i alt 1760 gode kolleger blevet indstillet. Regitse Pedersen fordi hun altid er klar til at hjælpe, ”uanset om det er oplæring eller vagtbytte”, og fordi hun er en ”utrolig fleksibel pige med ben i næsen og en elskværdig personlighed”.

”Jeg har grædt af grin med hende, og hun har været en skulder at græde ved. Hun løfter arbejdsmiljøet til et niveau, hvor alting føles som en leg”, lyder det i indstillingen fra kollega Helle Noppenau.

Og juryen valgte altså at pege på Regitse som Danmarks bedste kollega foran tre andre, som blev hædret som ”den mest hjælpsomme”, ”den mest engagerede” og ”den mest ansvarlige kollega”.

Foruden æren og hyldest fra publikum i Cirkusbygningen modtog Regitse Pedersen en præmie på op til 25.000 kr., som skal bruges til et arrangement sammen med kollegerne.