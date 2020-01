Kælder står under vand: Der pumpes løs i Thisted

I løbet af de sidste par måneder er der faldet meget vand, og det kan mærkes i Thisted.

I Nørregade bliver der pumpet vand ud fra kælderen i en af gadens ejendomme. Det er Thisted Bolig, som ejer bygningen, og ifølge ejendomsfunktionær Benny Trab Larsen har pumpningen stået på den sidste måneds tid.

- Der er to pumper i alle ejendomme, men de kan ikke klare presset her. Derfor har vi sat to ekstra op, der pumper vandet direkte ud i Nørregade, siger Benny Trab Larsen.

Det er det meget regnfulde vejr, der er årsag til, at der skal ekstra pumper til at tømme ejendommen i Nørregade for vand. Grundvandet står højt, og der er ingen steder, regnvandet kan løbe hen, og det betyder, at det presser pumperne i ejendommene i Nørregade. Derfor er det også uvist, hvornår pumpearbejdet er færdig.

- Det er meget usikkert. Så længe det bliver ved med at regne, bliver vi også nødt til at fortsætte med at pumpe vand ud i gaden. Hvis der kom en periode med tørvejr, kan det sætte hold i det, siger Benny Trab Larsen.

Træt af det

Det er fra ejendommens kælder, der bliver pumpet vand ud i Nørregade. Under normale omstændigheder fungerer kælderen som vaskekælder og hobbyrum for ejendommens beboere. Men lige for tiden står der vand i kælderen, og beboerne kan ikke benytte den optimalt.

- Hvis man har gummistøvler på, kan man gå dernede. Men det er selvfølgelig irriterende, for vi kan stort set ikke bruge kælderen til noget, så længe den står under vand, siger Ole Olesen, der er en af ejendommens beboere.