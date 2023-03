Kæmpe bøde til landmand: Blev anmeldt for ikke at passe sine dyr ordentligt

THY:En 72-årig landmand fra Thy er ved retten i Holstebro blevet idømt en bøde på 100.000 kroner for at have overtrådt dyrevelfærdsloven. Samtidig er han blevet frakendt retten til at have kreaturer i to år fra den endelige dom.

Ifølge anklager Kasper Helbo fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi var det en anmeldelse, der førte til, at landmanden 25. april sidste år fik et tilsynsbesøg, hvor det blev konstateret, at mindst 39 kreaturer gik rundt i vådt og beskidt halm. Ifølge anklageskriftet har landmanden udsat dyrene for uforsvarlig behandling, idet kreaturerne igennem en længere periode på mindst flere uger ikke havde adgang til rent og tørt leje, således at de var våde og tilsmudsede med urin og gødning på bagbenene, bugen og flankerne.

Manden var desuden tiltalt for ikke at have overholdt fristen på 20 dage for at øremærke kalve. Det blev konstateret ved andre tilsynsbesøg tidligere samme måned.

Kasper Helbo oplyser, at manden blev fundet skyldig i begge de to forhold, han var tiltalt for.

- Det er forhold 1, der er det strafbærende, altså det dyre forhold at begå, siger han om tiltalen efter dyrevelfærdsloven, som altså udløste en bøde på 100.000 kroner.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at tiltalte frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr. Det blev i dommen præciseret som kreaturer og altså ikke hvilke som helst dyr.

Landmanden har en tidligere dom for uforsvarlig behandling af dyr, og det var det, der gjorde, at han nu kunne frakendes retten til at have kreaturer. Han ankede dommen på stedet.