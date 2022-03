Kæmpe chef i spidsen for helt særlig Jysk-butik

VILSUND:I mange år var han synonym med Kvix-tankstationen i Thisted, men nu har Jesper Kristoffersen kastet sig ud i en ny rolle som butikschef i Jysk Vilsund.

Den to meter høje butikschef har fordelen af, at han kan nå alle varerne fra øverste hylde, men derudover har han også rygsækken proppet med ledelseserfaring, både fra sin tid som butikschef og forpagter af Kvix og som souschef i Spar i Nors.

- Jeg synes selv, Kvix var en stor koncern med én butik, men jeg kan godt mærke, at jeg er kommet ind i et foretagende, der har nogle helt andre muskler. Der er en kæmpe organisation, og du bliver holdt i hånden hele vejen. Her de første 12 uger har jeg en sparringspartner, som jeg bare kan ringe til, og som kigger forbi en gang imellem for at høre, hvordan det går, siger Jesper Kristoffersen.

Jesper Kristoffersen tiltrådte som butikschef i Jysk Vilsund 1. marts 2022.

Inden, Jesper Kristoffersen kunne springe ud i sit nye job i Vilsund, skulle han dog lige have lidt oplæring på plads.

- Jeg var i Jysk Skive for at blive sat ind i koncepter, systemer og så videre. Normalt bruger man tre måneder på sådan en indkøring, men jeg havde lige en forretning, der skulle afvikles, og så ville jeg lige så gerne hurtigt i gang her i butikken.

Der har været rigtig meget at lære her i starten, og det er heller ikke det hele, der sidder helt fast endnu, indrømmer han:

- I mange år har jeg jo været vant til at være ham, der vidste alt om alt. Det er hårdt for sådan en gammel hund at lære nye tricks.

Splittet fra Kvix kom naturligt, eftersom Jesper Kristoffersen stod overfor at skulle forhandle en ny forpagteraftale med Claus Sørensen.

I den forbindelse indså Jesper Kristoffersen, at der skulle nye kræfter til, der havde mod på at løfte de store ambitioner for revitaliseringen af Kvix, og derfor sagde han stop. Han understreger dog, at han og Claus Sørensen er lige så gode venner i dag, som de hele tiden har været.

Der er ikke meget tid til at slænge sig for den nysåede butikschef, der er i fuld gang med at lære alt om Jysks koncepter og systemer.

Jesper Kristoffersen har da også kun fået støtte og positive reaktioner fra sine omgivelser på skiftet.

Samtidig har han fået mere tid til familielivet:

- Da jeg fik at vide, at jeg nu ville få seks ugers ferie om året, var det helt vildt. Det var nok det, jeg havde holdt de seneste fire år til sammen. Det ender med, at de ligefrem kommer til at kende mig derhjemme, siger han og tilføjer mere alvorligt:

- Jeg har kone og barn, og i Kvix havde jeg rigtig mange timer, fordi jeg gerne ville være ham, der stod der selv, og havde hænderne helt nede i forretningen. Det blev hurtigt til 80-90 timer om ugen.

Han medgiver, at det er nogle ret store sko, han skal fylde ud efter Tommy Bjerregaard, der har drevet butikken i Vilsund de seneste mange år.

- Men så er det heldigt, at jeg selv er udstyret med nogle rimeligt store fødder, siger Jesper Kristoffersen med et smil.

Jysk i Vilsund er heller ikke bare en hvilken som helst Jysk-butik. Butikken blev etableret som nummer 37 ud af de pt. 111 butikker på dansk grund.

Grundlæggeren af Jysk, Lars Larsen, blev uddannet hos Botex på Vestergade i Thisted. Dengang lovede han, at han ikke ville placere en butik i Thisted, og derfor faldt valget på Vilsund.