Kæmpe Cronhammar-værk tager form i Sjørring

SJØRRING:Den er stor og monumental på alle måder, og den bliver uden sammenligning den største skulptur i Thy.

Tirsdag blev hoveddelen til Ingvar Cronhammar-værket 10 meter høje ”Perseus Gargoyle” sat på sin plads ved Sjørring Idræts- og Kulturcenter. Et arbejde, der ikke kun havde deltagelse af lokale håndværkere, men som også trak en del interesserede til pladsen ved hallerne. Området, hvor den iøjnefaldende skulptur får sin plads, bliver en integreret del af skulpturen og får derfor et helt forandret udseende.

Den tre et halvt tons tunge to-delte centrale ”arm” malet i ”custom-black” blev med en stor mobilkran forsigtigt placeret på sin solide betonsokkel. Et udfordrende arbejde, den internationalt kendte danske billedhugger personligt fulgte med stor opmærksomhed fra en stol i skyggen ved kaffebordet udenfor Sjørring Idræts- og Kulturcenter.

Her sad den kendte kunstner sammen med Arne Clausen og Knud Jørgensen, de to idémænd bag det store skulpturprojekt.

- Det er hver gang med en vis spænding, når et værk skal stilles på plads. Der er altid noget gætværk forbundet med om ens skulptur kan indskrive sig i området og bemægtige sig det. Men det ser da vist fint ud. Man har vel lidt situationsfornemmelse efter 50 år i branchen, lød det muntert fra Cronhammar, mens kranen gjorde klar til at løfte den karakteristiske buede arm, som skal holde en kugle med skulpturens laserlys.

Efter monteringen af den del af skulpturen, der rager op i luften, er på plads, følger resten af installationen, som skal anlægges på jorden. En 16 meter ringformet stålkant omkranser og løfter installationen op over jordniveau. Heri skal der fyldes ud med chaussesten og portugisisk granit.

Selve værket er tænkt som et sted, folk gerne må opholde sig. Derfor vil der også være et par indretningsmæssige overraskelser til publikum, når den færdige skulptur skal præsenteres.

Hele udførelsen af den store skulptur er lagt i hænderne på række lokale firmaer i tæt samarbejde med Ingvar Cronhammar og hans arkitekt og rådgiver Niels Povlsgaard.

Hovedentreprisen for produktionen af ”Perseus Gargoyle”, fortæller Ingvar Cronhammar, er lagt hos Armiga fra Nors.

- Dem har jeg arbejdet godt sammen med i 10 år om en række andre værker, blandt andre en skulptur ved Teologisk Fakultet i København og bænke, hvoraf en er skænket til Dronning Margrethe og står i Fredensborg Slotspark.

Men også P. Pilegaard Auto & Lakcenter, Holms Anlægsgartneri, Kibsgaard Specialproduktion ApS, Sjørring El, Thy Sandblæsning og kranfirmaet Thomas Thomsen har del i skulpturens udførelse. Naturstensfirmaet Zurface har leveret alle belægningssten og granit.

Indvielsen af ”Perseus Gargoyle” vil ske så snart coronasituationen tillader, at folk igen kan samles. For det forventes, at mange vil møde op for at være med til fejringen af Sjørrings og Thys nye attraktion.