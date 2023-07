Kæmpe donation skal glæde både børn og gamle: Her er planerne

THISTED:Med en donation på hele én million kroner i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan den selvejende institution Elmelund og den socialøkonomiske virksomhed Thy Naturkraft i Thisted nu sætte gang i etableringen af en sansepark, som skal blive til glæde for flere generationer.

Projektet har været i støbeskeen siden efteråret 2022. Budgettet er på 1,5 millioner kroner, og nu er hele finansieringen faldet på plads, oplyser afdelingsleder Brian Nyby, Thy Naturkraft.

Elmelund har allerede i 2015 plantet træer på det 2,4 hektar store areal bag Thy Naturkrafts bygning Virkelyst på Hanstholmvej i udkanten af Thisted. I midten findes der allerede en stor køkkenhave, og der er etableret en kælkebakke.

Nu giver den store donation mulighed for at anlægge en handicapvenlig sti gennem området, bygge et stort madpakkehus med tilhørende handicaptoilet og etablere en legeplads med blandt andet udendørs musikinstrumenter. Der er allerede nogle høns, og planen er desuden at anskaffe et par shetlandsponyer, der kan gå i området.

- Det, vi lægger op til, er, at børnehaverne skal komme og lave bål og bruge madpakkehuset og legepladsen, siger Brian Nyby.

En vigtig del af projektet, som der nu også bliver råd til, er at anskaffe en handicapbus med lift.

- Vi har forespurgt på ældrecentret Kristianslyst, om de kunne tænke sig at gøre brug af muligheden for at beboerne kan komme ud og få en oplevelse i naturen, og det vil de rigtig gerne, fortæller Brian Nyby.

På Elmelund håber man, at projektet, som netop kaldes Generationers-SansePark, kan blive et bindeled mellem generationer, når børnehavebørn og beboere fra kommunens ældrecentre mødes til fælles oplevelser i sanseparken sammen med elever og personale fra Elmelund.

- Planen er, at vores unge mennesker skal være med til at servicere dem, der besøger parken. Hvis man adviserer os om, at man kommer, så kan vi lave noget kaffe, og de unge kan for eksempel hjælpe børnene med at lave bål, siger Brian Nyby.

Han forventer, at første spadestik til de ny tiltag i parken kan tages i august eller september.

Generationers-SansePark er et af 45 projekter, der i marts samlet modtog 29,1 millioner kroner fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje, der uddeles til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse.