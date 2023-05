Kæmpe genbrugsbutik slog dørene op: Kunderne væltede ind

THISTED:Mandag formiddag skinnede solen på de frivillige i røde veste, der stod klar foran Thisteds nye store Røde Kors butik på Tigervej. Der blev ikke lagt skjul, hvem der står bag den nye butik.

Formand for Røde Kors i Thisted og butiksleder for butikken i Thisted, Ejgil Boye, bød velkommen til de fremmødte på åbningsdagen. Foto: Bo Lehm

- Jeg vil gerne sige tak til alle de frivillige, som har knoklet i mange måneder fra morgen til aften. Det har været en stor indsats, og I har været knaldhamrende dygtige, sagde butiksleder- og formand for Røde Kors i Thisted, Ejgil Boye, da han bød velkommen til den nye butik.

Derefter gav han ordet videre til formand for Thisted Kommunes social- og seniorudvalg, Henrik Gregersen. Han roste også de frivillige samt Røde Kors' arbejde i samfundet, hvorefter han klippede det røde bånd og erklærede butikken for åben.

Mandag formiddag åbnede Røde Kors' nye 1000 kvadratmeter butik i Thisted på Tigervej 1. Formand for Thisted Kommunes social- og seniorudvalg, Henrik Gregersen holdte åbningstalen. Foto: Bo Lehm

Så gik det pludselig stærkt for kunderne, der gik med raske skridt mod møbler, tøj, vinylplader og keramik til hjemmet. En ung kvinde havde hurtigt udset sig en lænestol, som hun fik løftet og slæbt op til kassen.

Det var genbrugsjægere i alle aldre, der var på jagt mandag formiddag. En af dem var Susanne Ayoe, der opdagede butiksåbningen, da hun var kørt fra Hanstholm til Thisted på udkig efter en gave.

- Det var rent tilfældigt, at jeg så butikken åbnede. Alt det, jeg kan købe brugt, det køber jeg brugt, fortalte hun.

Klokken 10.00 åbner Røde Kors' nye 1000 kvadratmeter butik i Thisted på Tigervej 1. Formanden for kommunens social- og seniorudvalg, Henrik Gregersen kommer og holder åbningstalen. Thisted 8. majl 2023 Foto: Bo Lehm

De frivilliges butik

I øjeblikket er mere end 40 frivillige tilknyttet den nye butik. En af dem er Karen Christensen, der har været frivillig hos Røde Kors i mere end 15 år. Men det var hendes første gang til åbning af en ny Røde Kors butik.

- Jamen det er fantastisk. Vi var noget spændte på, om der kom nogle kunder, men det kan vi jo se, at der gør. Så det er dejligt, fortalte Karen Christensen, der også stod i den gamle butik på Kongensgade.

Karen Christensen (nr. 3 fra venstre) har været frivillig hos Røde Kors i mere end 15 år, og mandag var hun med til sin første butiksåbning. Foto: Bo Lehm

Ifølge Ejgil Boye er butikken også for de frivilliges skyld. Han fortæller, at han er glad for, at de har fået bedre forhold. Ikke fordi de gamle lokaler var dårlige, men fordi de frivillige fortjener det bedste.

- Det er jo deres butik. Hvis ikke man havde dem, så kunne man jo ikke lave den, sagde han.

Derfor har formanden set frem til, at de kunne rykke i de nye lokaler, og sige farvel til de 2-300 kvadratmeter på Kongensgade, og goddag til de 1000 kvadratmeter på Tigervej.

- Den gamle butik var ikke en dårlig butik. Men nu har vi fået en moderne butik med plads, lys og luft. Vi ville gerne noget mere med, og butikken skal jo bidrage til, at vi kan tjene penge til de sociale aktiviteter, som vi gerne vil lave i Røde Kors, fortalte Eigil Boye.