Kæmpe international sejr: Lokal stjerne holdt hovedet koldt i kaos

KLITMØLLER: Man kan roligt sig, at 2022 er et gyldent år for Klitmøller-surferen Caroline Küntzel, der er en af verdens bedste i disciplinen standup-paddling. For en måneds tid siden vandt hun guld ved EM ved Waterz i Hvide Sande og ugen efter sølv ved det internationale kano & kajakforbunds VM i Polen.

Caroline er professionel standup-paddler og lever af sin sport. Derfor deltager hun også i de professionelle standup-paddleres world tour, hvor de dyster om præmiepenge ved en række stop verden over.

I sidste uge hentede hun en flot tredjeplads i sin kongedisciplin sprint ved APP World Tours stop i London, og det er da også denne disciplin, der bringer hende i top tre blandt verdens kvindelige professionelle surfere.

For i Busan i Sydkorea vandt hun nemlig sprinten og fik en tredjeplads i langdistance, og det gav hende en sammenlagt flot førsteplads ved stoppet.

- Det der fik mig til tops til weekendens event i Sydkorea var, at jeg var supergod til at holde hovedet koldt i de situationer, hvor der opstod kaos samtidigt med, at jeg sejlede fejlfrit. I alle heat fik jeg hurtigt overblikket og fortsatte med et totalt fokus på opgaven. Og så vendte kaoset på vandet i sprinten til min fordel. Herefter lå jeg hurtigt forrest og trak langt fra de andre ved de sidste tre bøjer, fortæller Caroline Küntzel.

Caroline Küntzel var cool og ligger her i spidsen. Privat foto

Det hårde sejlprogram den seneste måneds tid, sætter sine spor.

- På søndagens langdistance var målet at spare kræfter og at få minimum tredjeplads, som ville sikre mig den samlede sejr. Det lykkedes og det er jeg selvfølgeligt utroligt glad for, fortæller Caroline Küntzel inden afrejsen fra Sydkorea.

Hun sætter nu kursen imod Klitmøller, hvor der venter hvile og formentlig også lidt fejring af de flotte resultater de seneste uger inden årets sidste konkurrencer i bl.a. Frankrig og Portugal.