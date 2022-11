Kæmpe lussing: For et år siden havde V absolut flertal - nu er de kun tredjestørst

MORS:Ved kommunevalget for et år siden fik Venstre absolut flertal på Mors. Nu er billedet et helt andet - partiet blev kun nummer tre ved folketingsvalget, overgået af både Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne.

- Jeg er da skuffet over valgresultatet, det vil jeg sige. Men det er en anden situation, og jeg tror at morsingboerne fint kan skelne mellem kommunalpolitik og landspolitik, siger Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V).

I forhold til folketingsvalget i 2019 er Venstres tilbagegang på Mors endnu større end på landsplan. Partiet endte med at få 15,3 procent af stemmerne, ifølge KMD's opgørelse efter fintællingen onsdag. Det er mere end en halvering.

Til gengæld kan Danmarksdemokraterne notere sig en tilslutning på 22,1 procent. Den tidligere Venstre-næstformand har da også en særlig tilknytning til Mors - hun har familie på øen, er student fra Morsø Gymnasium og stillede i sin tid op på Mors for første gang.

Samtidig har Morsø Kommunes hidtidige medlem af Dansk Folkeparti, Meiner Nørgaard, formentlig trukket stemmer til Danmarksdemokraterne, efter at han i valgkampen meldte kulør som støtte af Inger Støjbergs parti.

På Meiner Nørgaards hjemmebane på det sydlige Mors har Danmarksdemokraterne fået over 30 procent af stemmerne.

Men Hans Ejner Bertelsen - der også er fra Sydmors - tror på, at Venstre nok skal komme stærkt tilbage:

- Vi har en rigtig dygtig formand, som i den grad er vokset med opgaven. Jeg tror bestemt på fremtiden, og at vi kan bygge videre på de fundament, vi har. Men det er da ikke nogen sjov og god dag. Vi havde troet, at vi kunne hente nogle stemmer i slutspurten. Men det kunne vi så ikke, siger Hans Ejner Bertelsen.

Også Socialdemokratiet havde tilbagegang på Mors - om end kun beskedne 1,4 procentpoint. Og til folketingsvalget er liste A stadig øens klart største parti med 36,5 procent af stemmerne.

Både De Radikale, Enhedslisten og Alternativet fik så få stemmer på øen, at de - hvis der var tale om landsresultater - ikke ville klare spærregrænsen på to procent.