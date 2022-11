Kæmpe på vej: Nu ruller det for stor mølle-del

HANSTHOLM:Ved ni-tiden tirsdag morgen blev nacellen til den store testmølle, Vestas rejser i testcentret i Østerild flyttet de første meter på kajen på Hanstholm Havn.

Dermed havde nacellen, som vejer adskillige hundrede tons og måler over 10 meter i både højde og bredde, tilbagelagt den første lille del af turen fra havnen til testcentret. Og tilsyneladende var den del af den omkring 25 kilometer lange tur fra havnen til testcentret i Østerild plantage, der tog forholdsvis længst tid at tilbagelægge.

Det gælder om at fare med lempe - her er en af de første forhindringer på vejen mod testcentret i Østerild - rundkørslen ved Hanstholm. Foto: Ole Iversen

Det tog mere end en time, før de to store lastbiler, der trak blokvognen med den kæmpestore konstruktion, forlod havneområdet, og henad klokken 11 kunne Gert Overgaard Madsen fra transportfirmaet Torben Rafn A/S, der står for transporten, kortfattet meddele, "Vi er på vej".

Den 12 meter brede transport havde på det tidspunkt passeret bakken over Hanstholm Havn og var fremme ved rundkørslen i udkanten af Hanstholm og klar til næste etape af turen - de resterende omkring 20 kilometer til testcentret. Den del af turen omfatter blandt andet passage af endnu en rundkørsel ved Ræhr, inden der køres ind på først Hjardemålvej og dernæst svinges ind på Gl. Aalborgvej ved Østerild.

Den kæmpestore nacelle rullede tirsdag ved 11-tiden ud af Hanstholm havn med kurs mod Østerild Foto: Ole Iversen

Mens transporten er på landevejen, er der periodisk spærret for øvrig trafik. Transporten ventes fremme i testcentret senest klokken 15. Tilbagelægges den samme tur i en helt almindelig personbil, tager det cirka en halv times tid.