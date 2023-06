Kæmpe-pris til ildsjæl fra Thy: Rollemodel for det frivillige Danmark

THISTED: Kulturministerens Idrætspris 2023 og de 100.000 kroner, der følger med, er tildelt 40-årige Mikael Olesen, der siden 2019 har været frivillig i firmaidrætsforeningen Thy Fritid og Firmaidræt, hvor han på rekordtid har skabt positiv udvikling i fællesskabet på flere måder.

Prisen blev overrakt af tildelt af kulturminister Jakob Engel-Schmidt. i forbindelse med åbningen af DM-ugen i Aalborg onsdag aften. Der var tre nominerede til prisen, de to øvrige var paraatlet Lisa Kjær Gjessing og landstræner Bjarne Johansen samt Danmarks Cykle Union.

Det var en tydeligt overvældet, glad og stolt thyboder modtog prisen.

- Prisen er en kæmpe anerkendelse og skulderklap for det frivillige arbejde, jeg har lavet, og jeg håber, at min historie kan være med til at inspirere andre. Uanset hvilket frivilligt arbejde, man laver, er alle brikkerne med til at gøre en kæmpe forskel, og tro det eller ej, men alle har en eller anden kompetence, som andre kan have glæde af. Så vær ikke bange for at udføre frivilligt arbejde, men se det som en personlig udvikling, der giver livsglæde og værdi - både til dig selv og til andre," siger Mikael Olesen, der er kasserer i Thy Fritid og Firmaidræt.

- Vi kan i den grad takke ildsjæle som Mikael Olesen for de høje medlemstal, som vores idrætsforeninger har. Mikael gør sin lokale forening til et bedre sted at være, får tingene til at hænge sammen og tager ansvar ved blandt andet at bidrage til ny hjemmeside, lave regnskab og skabe flere nye tilbud i sin forening. Jeg er glad for med prisen at kunne give ham et stort klap på skulderen. Mikael er en rollemodel for alle i og uden for det frivillige Danmark. Jeg håber, at andre kan blive inspireret af ham og gøre danske foreninger til et endnu bedre sted at være," siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Dansk Firmaidræt valgte tidligere på året at indstille Mikael Olesen til prisen, fordi det er vigtigt at hylde den nye generation af frivillige, der skal være med til at skabe fremtidens forenings-Danmark.

Mikael Olesen har som ny frivillig "revolutioneret" den strukturelle ramme om firmaidrætsforeningen.

Han har blandt andet udarbejdet ny hjemmeside for foreningen. I rollen som kasserer har han smidiggjort betaling, tilmelding og regnskab i foreningen og bidraget markant til at løfte det daglige arbejde i foreningen - blandt andet ved at styrke relationerne til kommunen og andre samarbejdspartnere.

Mikael Olesen er desuden hovedarkitekt bag en række nye idrætstilbud i Thy Fritid og Firmaidræt. På hans initiativ tilbyder foreningen i dag en bred pallette af nye aktiviteter - herunder padel, volleyball og badminton.

Mikael Olesen har også dyrket og styrket kendskabet til foreningen samt været med til at skabe en stærkere relation til lokale arbejdspladser - eksempelvis med et lokalt firmafodboldstævne med deltagende hold fra lokale arbejdspladser, der dyrkede sammenholdet.

- Det er vigtigt, at hylde de lokale helte på den store scene. Forhåbentlig bidrager prisen til, at endnu flere får lyst til at bære frivillighedsfaklen videre i fremtiden, siger Mette Mandrup, generalsekretær i Dansk Firmaidræt.

Mikael Olesen kombinerer et liv som småbørnsfar, et krævende fuldtidsjob som ambulancefører med sit frivillige foreningsarbejde.

Kulturministerens Idrætspris gives til årets exceptionelle præstation eller indsats inden for idrættens verden. Blandt tidligere prismodtagere er forsker Bente Klarlund Pedersen, foreningen IF Skjold-Skævinge og hækkeløber Sara Slott Petersen.