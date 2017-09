Kæmpe publikum fik kæmpeoplevelser

HANSTHOLM: Rigtig mange havde søndag eftermiddag fundet vej til det solbeskinnede Hanstholm, voksne og børn, gamle og unge, mænd og kvinder. Alle fik muligheden for en enestående oplevelse:

- Det er første gang, at man ved en lejlighed kan opleve samtlige beredskabs- og redningsenheder, der er tilknyttet Hanstholm Havn, herunder for første gang i Hanstholm det maritime politi, lød det fra speaker Ole Iversen, da han bød velkommen til de sidste to timer af 50-års-jubilæumsfesten for Hanstholm Havns indvielse 1967.

Som dengang varede festen i hele tre dage, idet den startede fredag med de officielle taler, fortsatte lørdag med bl.a. fiskeauktionens jubilæum og altså sluttede søndag med denne opvisning, der samtidig var en god lejlighed for de mange forskellige enheder til at øve samarbejdets svære kunst, når den helt store ballon går op. Alt sammen tilrettelagt og behørigt leder af Morten Olsen, chef for Redningsstation Hanstholm.

Lægehelikopteren fra Region Nordjylland er der efterhånden mange, der har set. Men her blev der en times tid også lejlighed til at komme helt hen til den, tage den i øjeblik og tale med personalet ombord.

Anderledes sjældenhed er den store, tunge redningshelikopter fra Søværnets Operative Kommando (SOK) og i Forsvarets farve, som først kastede en figurant ud i havnen, hvorefter den tog en rundtur for så at returnere for at redde figuranten op i helikopteren igen ved, at et besætningsmedlem lod sig sænke ned for at hjælpe ham med op.

En anden større aktion undervejs var, da trawleren "HM 120 Astoria" kom ind i havnen med røgudvikling ombord og samtidig måtte melde "mand overbord". Vedkommende blev reddet med hjælp fra kutterens egen redningsbåd og Redningsstationens både. Derefter kom "Astoria" til kaj, og nu nåede så brandkøretøjerne frem med røgdykkere, og et besætningsmedlem blev reddet op, kom under behandling og blev derefter kørt på sygehuset.

Det er heller ikke hver dag, at man ser alle tre søgående enheder hos Hanstholm Redningsstation i aktion samtidig, nemlig det store rednings- og bugseringsskib "C. B. Claudi", der til gengæld ikke kan sejle så hurtigt, under gunstigste forhold højest 12 knob (sømil i timen, red.), samt de to små hurtiggående, "LRB 22", som kan speede helt op til 40 knob (ca. 74 km/t, red.) og den mindste MOV-båd, der har en tophastighed på 30 knob, og som også bruges på Limfjorden, idet den kan spændes bagefter en bil.