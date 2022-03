Kæmpe røgfane stod op fra brændende kran

HANSTHOLM:En mobilkran, der var under ophugning, kommer næppe nogensinde ud at køre igen. Ikke nok med at den var under ophugning, nu er den nemlig også udbrændt.

Det fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

Han og seks kolleger kunne på lang afstand se røgfanen, da de blev kaldt til branden i kranen på Hanstholm Havn fredag ved 10.30-tiden.

- Under ophugningen brugte arbejderne en vinkelsliber til at skære i kranens metaldele. Men da der samtidig var en del smørefedt og hydraulikolie på det sted, hvor kranens førerhus kan dreje rundt ovenpå motoren, ja så gik der ild i kranen, og der blev sendt en kraftig sort røg op i luften, som vi kunne se på lang afstand, fortæller Mogens Hansen.

Han måtte rekvirere en anden mobilkran, som kunne løfte førerhuset af den brændende kran.

- Vi ville lige have førerhuset af, så vi kunne se, om der skulle være ild i motorrummet under førerhuset, forklarer indsatslederen.

Der blev lagt skum ud over den brændende kran, fordi beredskabet ikke ville bruge vand, da der var risiko for, at det forurenede vand ville løbe ud i Hanstholm Havn.

Beredskabet var færdige med at slukke branden ved 11.45-tiden, og da var kranen så udbrændt at den - som indsatsleder Mogens Hansen tørt konstaterede - næppe kommer ud at køre igen.

Ingen personer kom til skade ved branden.