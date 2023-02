Kæmpebølger ødelagde for millioner: Hvem hænger på regningen?

HANSTHOLM:29 januar 2022 bragede stormen Malik over Nordjylland. På Hanstholm Havn blev der målt vindstød på op til 40 meter i sekundet. De kraftigste i landet.

Stormen blev den første alvorlige prøve af holdbarheden i stenkastningen på havnens nye østlige mole, som i et døgns tid skulle modstå presset fra kæmpestore bølger.

Prøven faldt ikke heldigt ud. På det sted, hvor stenkastningen i den nye østmole fæster på den gamle østmole, som er konstrueret med sænkekasser, kunne stenkastningen i den nye mole ikke modstå bølgerne. En del af stenene i den nye mole blev skyllet væk.

I efteråret blev skaden repareret for 11 mio. kroner, men sagen er ikke slut. Den kører nu som en forsikringssag, hvor otte forskellige parter gennemfører en syns- og skønssag bestilt af havnens forsikring, som har betalt reparationen af skaden på østmolen.

Skaden er sket det sted på havnens østmole, hvor stenkastningen i den nye ydermole foran havnens nye bassin og baglandsareal, lægger til på det tilbageblevne yderste del af havnens havnens gamle østmole, der er bygget med sænkekasser og vedligeholdes af Kystdirektoratet.. Foto: Hanstholm Havn

DOI.dk, Danish Offshore Industry, publicerede forleden en artikel om sagen. Her oplyser mediet, at det erfarer at den samlede regning for reparationen kan løbe op i mindst 55. mio. kroner, og citerer Per Sørensen, kystteknisk chef i Kystdirektoratet for, at der er fejl i konstruktionen af den nye østmole.

Molen er anlagt som del af den havneudvidelse, den daværende kommunale selvstyrehavn gennemførte, men en del af den samlede østmole, vedligeholdes af Kystdirektoratet. Det er den del, der er tilbage af den "gamle" østmole, som er bygget med sænkekasser i 1967.

Siden årsskiftet har Hanstholm Havn været kommunal, og kommunen er nu en af parterne i forsikringssagen, hvis andre parter er Kystdirektoratet, Aarsleff, der byggede havnen samt Cowi og Rambøll - og deres forsikringsselskaber.

- Den daværende selvstyrehavn anmeldte skaden på molen som en forsikringsskade, men stævnede samtidig de øvrige parter, der var involveret i havneudvidelsen. Nu kører der en syn- og skønsforretning, hvor uvildige rådgivere arbejder på at afdække, hvorfor skaden er opstået, om den kunne være undgået og hvad der skal ske fremover, forklarer Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef i Thisted Kommune.

Syn- og skønsrapporten er ikke færdig, men når den er det, bliver den del af en forhandling mellem sagens parter og deres forsikringsselskaber.

- Opnås der enighed om, hvem der har ansvaret for skaden og for at få den udbedret, så stopper det her, men opnås der ikke enighed, så afgøres spørgsmålet i en voldgiftssag, siger Ejgil Haurum.

Han understreger, at sagen lige nu handler om 11 mio. kroner, som havnens forsikringsselskab har betalt for reparationen af østmolen.

- Jeg ved ikke, hvor de 55 millioner som pris på den samlede reparation kommer fra, og det er alt for tidligt at begynde at tale om konstruktionsfejl. Det spørgsmål vil besvares, når vi har den færdige syn- og skønsrapport, siger drifts- og anlægschefen.

Hvis det viser sig, at Malik-skaden skyldes en fejlkonstruktion, skal det afgøres om ansvaret er entreprenørens eller rådgivernes.

- Selvstyrehavnen gjorde det rigtige. Skaden i molen er udbedret som en forsikringssag - og så tog havnen efterfølgende både rådgivere og udførende med i sagskomplekset, hvor det skal afgøres, hvem der skal betale, siger Ejgil Haurum.