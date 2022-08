Kæmpen i fjorden er måske knap så stor

SKALLERUP:Syv meter på den lange led og fire meter bred. Og 2,1 meter høj, målt fra fjordbunden.

Det er, ifølge en ekkolod-opmåling, som medarbejdere fra ingeniørfirmaet Niras lavede i sidste uge, udstrækningen af den kæmpesten, som ligger på bunden af Limfjorden et par kilometer syd for Vilsund og knap 200 meter ud fra Mors-kysten ved Skallerup.

Hvis den måling holder stik, vil det sandsynligvis bringe stenen - der kun ved lavvande stikker op over fjordens overflade -ind på en top 10 over de største danske sten.

Den sejlende drone blev i sidste uge sendt ud på Limfjorden for med ekkolod at måle størrelsen på den sten, som ved lavvande stikker op over overfladen ud for Skallerup. Arkivfoto: Henrik Bo

Men, som det også blev understreget i Nordjyske i sidste uge, var der tale om en foreløbig tolkning af ekkolodmålingen, som blev foretaget fra en sejlende drone.

Og Henrik J. Granat, geolog i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), er mest tilbøjelig til at stole på de hidtidige opgørelser over stenens størrelse: Cirka tre gange tre meter, og 2,5 meter høj.

Mand med en tommestok

- Så længe vi ikke selv har kigget efter, så er alt muligt - selv de syv meter, som Niras har fundet frem til. Men jeg synes, det lyder voldsomt. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer med den metode, Niras har brugt. Men for mig er en mand med en tommestok altså bare nummer ét, siger Henrik J. Granat.

Han står bag GEUS' database over kæmpesten, hvor der foreløbig er sat over 150 knappenåle på Danmarkskortet. Men "adgangskravet" til denne hjemmeside er et mindstemål på fire meter på den længste led. Og derfor er stenen ud for Skallerup indtil videre ikke med.

Sælstenen, Skarresten eller Den Grå Sten? Stenen, der ligger i Limfjorden et par kilometer syd for Vilsund, bliver kaldt Sælstenen, fordi den ved lavvande er et yndet opholdssted for Limfjordens store pattedyr. Angiveligt er op til 12 sæler blevet set ligge og sole sig på stenen.

Men et andet navn er Skarresten på grund af et sagn om, at en kæmpe ved navn Skarre fra Thy skulle have forsøgt at kaste den efter Tødsø eller måske Solbjerg Kirke på Mors. Men det mislykkedes altså, og så havnede stenen i fjorden.

Endelig er den også kendt som Den Grå Sten. VIS MERE

At dens overflade skulle måle cirka tre gange tre meter stammer fra en bog fra 1933, "Danske kæmpesten i folkeoverleveringen". Men det svarer godt til, hvad man kan måle sig frem til på såkaldte ortofotos - luftfotos, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bruges til den officielle kortlægning af Danmark.

Det er altså kun den del af stenen, der - ved lavvande - stikker op over fjordoverfladen, man kan se på disse fotos. Og der kan meget vel gemme sig mere sten under overfladen. Men Daniel Palm Simonsen, miljøingeniør og biolog hos Niras i Aalborg, erkender, at det måske er noget andet end sten, som er blevet registreret ved ekkolodningen.

- Som jeg hører det, passer vores måling cirka i to af de tre retninger. Den tredje retning, hvor vi målte stenen til cirka syv meter, er også den, hvor vi havde mest støj på. Det kan godt skyldes slam eller andre sedimenter i den ene ende af stenen. Vi skal have renset op på målingerne, men det har vi ikke nået at gøre endnu, siger han.

Sammen med en kollega gennemførte han ekkolodningen for at teste Niras' nye, sejlende drone i saltvand og relativ høj bølgegang. De udfordringer klarede det lille fartøj uden problemer.