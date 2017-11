Thisted Ro- og Kajakklub vinder årets Grøn Klub Pris

THISTED: Dansk Kano og Kajak Forbund har kåret Thisted Ro- og Kajakklub som vinder af årets Grøn Klub Pris 2017.

Klubben vinder prisen for dens arbejde med at udarbejde turforslag og kajakkort over hele Limfjorden og dermed gøre det nemmere for flere at tage på ture på Limfjorden.

Helle og Josef Slot fra Thisted Ro- og Kajakklub har brugt utallige timer de seneste tre år på at udfærdige dette særlige kajakkort og beskrive kajakruter langs Limfjorden og dens øer.

- Jeg ønsker Thisted Ro- og Kajakklub tillykke med Grøn Klub Pris 2017. Det er et stort arbejde, der ligger bag det flotte kortmateriale med kajakture i hele Limfjordsområdet. Jeg vil også sige tillykke til kajakdanmark, for med det nye kort i hånden er der lagt op til, at endnu flere kan se frem til dejlige ture i en skøn natur, siger bestyrelsesmedlem for klub, facilitet og miljø i Dansk Kano og Kajak Forbund, Jeppe Jørgensen i en pressemeddelelse.

Kajakkortet er en kombination af et søkort og et topografisk kort, hvilket er praktisk for stand up paddlers (SUP), kano- og kajakroere, fordi disse ofte orienterer sig efter forhold, der kan ses på det topografiske kort. Kortet angiver.forslag til overnatningssteder, indkøb, toilet- og strandforhold samt turforslag til dagsture. Derudover beskrives strøm- og vindforhold. Kortet kan købes i en vandfast udgave.