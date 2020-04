Kammermusikfestival hænger i tynd tråd

THY:Deltagerne kommer fra 11 af verdens lande. Så der er i høj grad brug for åbne grænser, hvis årets udgave af Thy Kammermusikfestival skal blive til noget.

Og i forhold til smittefaren med coronavirus har festivalen også den udfordring, at en meget stor del af de frivillige bag begivenheden, er oppe i årene.

- Jeg har svært ved at tro på, at vi kan gennemføre. Men vi venter med at tage stilling til efter 10. maj, hvor der forhåbentlig kommer nye retningslinjer, siger formanden for Thy Kammermusikfestival, Aase Odfeldt.

Holdet er for længst udpeget

Årets festival er planlagt til perioden 9.-24. august. Holdet af deltagere er for længst udpeget, og som sædvanlig er det planen, at de unge musikere - en blanding af musikstuderende og færdiguddannede - skal øve og give koncerter sammen med et hold af erfarne kolleger.

- Vi har skrevet kontrakt med musikerne, og de vil meget gerne komme. Men det hele afhænger jo af, om grænserne åbnes, siger Aase Odfeldt.

Koncerterne plejer at trække fulde huse, men på forholdsvis små spillesteder. Så hvis loftet for forsamlinger bliver hævet til for eksempel 500, vil det i den forstand ikke være i problematisk for festivalen. Nogle af årets spillesteder har dog allerede meddelt, at de er nødt til at melde fra. Og det er under overvejelse, om andre koncerter vil kunne flyttes til store lokaler, hvor der kan skabes god plads mellem tilhørerne, fortæller Aase Odfeldt.