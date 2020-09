Kampen bølgede frem og tilbage: Hanstholm IF vinder målrigt opgør

GLYNGØRE:Fredag aften tog Sallingsund FC imod Hanstholm IF i Serie 2 i en målrig affære. Selvom hjemmeholdet flere gange var foran, var det gæsterne fra Hanstholm, der fik en sejr på 5-4.

- Jeg synes, at det var tyveri, at vi tabte i dag, fordi jeg mener, at vi spillede bedst. Hvis kampen var endt uafgjort, havde jeg også skuffet, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Der var ikke spillet fem minutter af kampen før, det første mål blev scoret. Her var det Hanstholm IF’s Jonas Kjær Christensen, der drev bolden frem og sparkede bolden i mål. Knap ti minutter senere svarede hjemmeholdet igen, hvor Michael Pedersen blev spillet fri og udlignede. Men to minutter senere blev der dømt straffe til Hanstholm IF. Det spark tog Uffe Skinnerup sig af og gjorde det til 1-2. Med ti minutter igen af første halvleg fik hjemmeholdet igen udlignet, da et hjørnespark havnede ved Jakob Rolighed, der sparkede bolden i mål.

- Vi sad ikke tæt nok på dem i første halvleg. Der var flere situationer, hvor vi slap dem for let, siger træner for Hansthom IF, Per Kristiansen.

I anden halvleg fortsatte kampen med at bølge frem og tilbage, da Sallingsund FC først kom på 3-2, men Hanstholm IF et kvarter senere fik udlignet. Herefter tog Sallingsund FC’s Mads Krog sagen i egen hånd og scorede efter en solotur fra egen banehalvdel.

- Jeg tror, han driblede forbi fem af deres forsvarsspillere, inden han sparkede bolden i mål. Det er et af de bedste mål, jeg har set i dansk seriebold, siger Jeppe Poulsen.

Men i kampens slutning gik et hjørnepark fra Hanstholm IF’s Jens Villadsen direkte i mål. Og det blev fulgt op af et mål i tillægstiden af Hanstholm IF’s Jakob Olsen til 4-5.

- Jeg er glad for, at det gav pote, at vi blev fremme ved 4-4, fordi vi havde sat os op til at få en sejr i aften, siger Per Kristiansen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Sallingsund FC

Hanstholm IF

resultat: 4-5

Pausestilling: 2-2

Mål: 0-1 Jonas Kjær Christensen (4), 1-1 Michael Pedersen (15), 1-2 Uffe Skinnerup (17), 2-2 Jakob Rolighed (36), 3-2 Mads Krog (55), 3-3 Jonas Kjær Christensen (70), 4-3 Mads Krog (75), 4-4 Jens Villadsen (88) og 4-5 Jakob Olsen (90)