Kampklædt politi med maskinpistoler og tåregas var i aktion: Nu har 26-årig fået sin dom

HURUP: En 26-årig mand fra Thisted er onsdag ved retten i Holstebro blevet idømt et år og ni måneders fængsel for tilbage i januar at have startet en brand på en ejendom i Hurup, Thy.

Den 26-årige modtog dommen.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Midt- og Vestjyllands Politi måtte tidligt om morgenen 6. januar rykke ud til en adresse i Hurup, hvorfra der var indgået anmeldelser om en brand på en ejendom.

På ejendommens tag befandt en 26-årig mand sig, som også viste sig at være gerningsmanden til den påsatte brand. Manden truede med at gøre skade på sig selv, hvis brandvæsnet begyndte at slukke ilden, og derfor tog hverken politi eller brandvæsen nogle chancer, men iværksatte straks en større aktion for at få manden uskadeliggjort.



Anholdelsesaktionen forløb uden tilskadekomst, onsdag modtog manden så sin dom ved retten i Holstebro. Dommen lød på 1 år og ni måneders fængsel for blandt andet brandstiftelse.



- Retten har i dag har fundet den pågældende mand skyldig i alle de forhold, som anklagemyndigheden havde rejst tiltale for. Sagen har fyldt meget for borgerne i Hurup, og nu er der sat et endeligt punktum i sagen, så indbyggerne i byen ikke længere behøver tænke på den, siger anklager Nanna Krøyer Lundhøj fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Flere lovovertrædelser

Foruden brandstiftelse blev den 26-årige mand ved retten også kendt skyldig i at have begået flere tilfælde af hærværk i efteråret 2021, samt at have begået et indbrudstyveri fra en restaurant i samme periode og at have været i besiddelse af knive i offentligheden.

Alle lovovertrædelser har fundet sted i Hurup.

Ved retten blev den 26-årige samtidig dømt til at skulle betale sagens omkostninger, samt til at skulle betale for de skader, der er blevet påført ejendommen i Hurup. Den samlede værdi af skaderne på ejendommen er dog endnu ikke blevet endeligt opgjort.

To knive er desuden blevet konfiskeret fra manden.