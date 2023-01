Kan er ikke godt nok, vi skal: Politiker efterlyser socialt ansvar

THISTED:- Der står "kan", hvor der burde stå "skal".

For Peter Skriver Nielsen (S), medlem af Thisted Kommunes økonomiudvalg, er det langt fra ligegyldigt, hvilket af de to ord der bruges i det næstsidste afsnit på side fire i kommunens nye interne retningslinje for indkøb og udbud. Derfor ville han og Jens Otto Madsen (EL) ikke tage sagen til efterretning, som udvalgets øvrige medlemmer gjorde det i denne uge.

Overordnet har retningslinjen fokus på klima, miljø, sociale hensyn og økonomi, når kommunen køber ind og sender opgaver i udbud, men i netop det næstsidste afsnit på side fire, der handler om "sociale hensyn", og hvordan de kan sikres, når der købes vare og tjenesteydelser, er ordvalget forkert.

- Der står, at der "kan" indarbejdes klausuler, eksempelvis i forhold til at udføre anlægsarbejder for kommunen, som sætter krav om oprettelse af lærepladser og ansættelse af ledige, men der bør stå "skal", siger Peter Skriver Nielsen.

Derfor skal ordvalget ændres, så det klart fremgår, at der "skal" tages sociale hensyn, når der købes varer og tjenesteydelser.

- Kommunen bør gå forrest og tage socialt ansvar. Dermed bidrager den til, at der oprettes lære- og praktikpladser i de virksomheder, der samarbejder med kommunen, siger Peter Skriver. Sagen behandles i kommunalbestyrelsen i næste uge, og selv om der er tale om en efterretningssag, er han ikke til sinds at lade den passere uden at spørgsmålet om "kan" eller "skal" bliver drøftet.

- Det er meget muligt, at dele af kommunalbestyrelsen vil acceptere et "kan" frem for at insistere på, at vi siger "skal". Det er ikke en ny sag. Politisk har det været drøftet flere gange, men hidtil uden at der har været gehør for, at socialt ansvar skal være et vilkår, når vi køber ind og sender opgaver i udbud. Det er jo en af de måder, kommunen kan bidrage til, at vi får flere lære- og praktikpladser i de virksomheder, vi samarbejder med, siger Peter Skriver.