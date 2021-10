Kandidat til kommunalbestyrelsen: - Jeg er en sten i skoen

THISTED:Med blot 26 stemmer var Kristian Bro meget langt fra en plads i Thisted kommunalbestyrelse, da han for fire år stillede op på sin egen ”Grøn liste for sandhed og retfærdighed”.

Det lave stemmetal i 2017 har imidlertid ikke afskrækket den 68-årige thistedbo. Ved kommunalvalget 16. november vil han igen være at finde på stemmesedlen, denne gang som (eneste) kandidat på en liste ved navn ”Sten i skoen”.

Spørgsmålet om, hvorfor han forsøger igen, besvarer han med en henvisning til forfatteren Thomas Ubbesen, der i en ny bog har skrevet om sin barndoms skolelærer i Sdr. Ydby:

- Den nødvendighed, han har følt for at skrive den bog, den føler jeg for at stille op en gang til. Så kan man sige: ”Ja ja, han får nok heller ikke særlig mange stemme denne gang”. Men jeg tror, at det vender fuldstændig, siger Kristian Bro, der selv nævner de unge og indvandrerne som ”sin målgruppe”.

- Og det er ikke de intellektuelle unge.

Kristian Bro er uddannet tømrer, socialpædagog og lærer. Og efter at have arbejdet i ældreplejen og med handicappede driver han i dag, hvad han selv kalder ”Thys største bed & breakfast”.

En anden slags klima

Det grønne og klimaet er stadig vigtigt for ham, selv om hans liste har skiftet navn - fordi det grønne ”godt kan skræmme folk væk”.

Denne gang vil han gerne fokusere på en anden slags klima - nemlig arbejdsklimaet på de kommunale arbejdspladser:

- Jo bedre arbejdsklima, der er i børnehaver, skoler og institutioner, jo lykkeligere er borgerne.

Og nu stiller han op på en liste, hvis navn han mener vil kunne appellere til de folk, der sidder på værtshusene og føler sig udenfor.

- Jeg har selv følt mig skubbet udenfor. Nu har jeg overlevet det, siger Kristian Bro - som nævner en række forbedringer, han ifølge eget udsagn har fået gennemført, i og uden for Thisted Kommune.

- Men jeg er en sten i skoen. Og min stil kan godt være en lille smule sådan, at folk vender sig væk. Jeg skal øve mig i ikke at være så direkte, lyder det selverkendende fra kommunalbestyrelseskandidaten.