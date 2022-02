Kandis-Johnny efter kritik af dokumentar: - Jeg har ikke noget at skjule

HURUP:Han er vant til at være et kendt ansigt, men de seneste uger har Johnny Hansen oplevet noget mere opmærksomhed omkring sig end normalt.

Først med hans medvirken i ”Junkfood-Eksperimentet” på TV2, og senest med dokumentaren ”Kandis For Livet”, som er blevet gjort tilgængelig for streaming på DR og dermed har nået et helt nyt publikum.

- Der er mange, der har fået øjnene op for Kandis. Også det lidt mere finkulturelle publikum har fået øjnene op for, hvad vi gør, siger Johnny Hansen og tilføjer:

- Men det er jo ikke noget nyt for os, for det har vi gjort i 33 år.

I kølvandet på filmens folkelige gennembrud, har bandet modtaget reaktioner fra mange sider:

- Kulturministeren har skrevet til os, kolleger i branchen, skuespillere og komikere, der roser filmen helt vildt, siger han og fortsætter:

- Det er dejligt at opleve, for i Danmark er vi hurtige til at sætte ting i en kasse, og så kan det kun eksistere der. Dansktopmusik har helt tilbage siden 1960’erne haft lidt en negativ klang, fordi det var populært og ikke altid så håndværksmæssigt stærkt. På DR ville de hellere spille jazz og lignenede, der var lidt mere avanceret.

Filmen har dog også fået sine hug, især for instruktør Jesper Dalgaards brug af iscenesatte elementer undervejs i fortællingen. Den debat følger Johnny Hansen dog ikke ret meget med i:

- Jeg synes, tonen på de sociale medier er meget hård. Jeg er den, jeg er, og jeg gør det så godt, jeg kan. Man kan umuligt gøre alle tilfreds, siger han og tilføjer:

- Men er det ikke meget dansk? Hvis det går godt for nogle, står der andre klar til lige at pille dem lidt ned igen.

Han håber, at filmen kan være med til at bygge bro mellem nogle forskellige samfundsgrupper, der ikke til daglig orienterer sig i samme retning.

- Jeg tror faktisk, at vores lidt mere dedikerede fans er mere kritiske i deres anmeldelse af filmen, fordi de havde ønsket en band-film, hvor man kom mere bag kulissen hos Kandis, fortæller Johnny Hansen.

Helt tæt på Johnny Hansen kommer man til gengæld i ”Junkfood-eksperimentet”, hvor han, sammen med tre andre kendte, i tre uger indtage en diæt af junkfood i tre uger for at se, hvad en sådan kost gør ved kroppen.

- Mange af mine venner sagde, at det var godt gået, og jeg har fået at vide, at det er dejligt, at jeg stod frem og var ærlig omkring mig selv. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg er, som jeg er, og prøver at være tro mod mig selv og den, jeg er, siger Johnny Hansen.

Programmet blev en øjenåbner for den 56-årige popsanger:

- Jeg fandt faktisk ud af, at jeg har meget svær søvnapnø. På en typisk nat stoppede jeg med at trække vejret 78 gange i timen, og nogle gange holdt jeg vejret i op mod 53 sekunder. Det betød, at jeg ofte følte mig træt og aldrig var udhvilet, når jeg vågnede om morgenen, siger Johnny Hansen.

For at afhjælpe problemet, blev Johnny Hansen udstyret med en søvnmaskine, der hjælper ham med at trække vejret. Og det har givet ham et helt nyt liv:

- Jeg føler, at jeg har dobbelt så meget energi, når jeg står ud af sengen om morgenen, siger Johnny Hansen.