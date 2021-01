Karen og Ewald fik de første stik

Tirsdag klokken 09.30 blev de første vacciner mod coronavirus givet på plejecentre i Thisted Kommune, og inden dagen er omme, vil alle borgere på kommunens plejecentre have fået tilbudt den første af to vacciner, der beskytter dem mod smitte. Langt de fleste har sagt ja tak til tilbuddet,

Trye Plejecenter i Frøstrup var blandt de tre plejecentre, der kunne vaccinere deres beboere allerede om formiddagen. Her sad Karen Boesen og Ewald Kristensen klar som de første.

Karen Boesen har fulgt med i, hvordan de første danskere blev vaccineret mellem jul og nytår, i fjernsynet, og hun er glad for, at det nu er blevet hendes tur.

- Jeg er forbavset over, det er gået så hurtigt med at få vaccinen helt til Frøstrup, men det er rigtig godt. Jeg håber, det kommer til at gøre gavn, og vi kan komme tilbage til en mere normal hverdag, for det hele er lidt trivielt, fortæller Karen Boesen.

Selve stikket var der ingen nervøsitet over.

- Jeg er blevet vaccineret mange gange, så det regner jeg ikke for noget, fortæller hun.

Ewald Kristensen tog også gladeligt imod vaccinen.

- Jeg håber, det hele nu kan blive lidt mere normalt. Jeg trives såmænd godt, og jeg synes, jeg får en god behandling, men det kunne være fint, der kunne komme flere ind udefra. Det er hårdt ved nogen, at man ikke kan få så meget besøg, fortæller han.

Personale blev også tilbudt en vaccine

Beboerne på kommunens plejecentre er først i køen til at modtage vaccinen, hvorefter de resterende vacciner bliver givet til dele af personalet.

Edina Dzekic, der er daglig leder på Trye Plejecenter, er blandt det personale, der fik et stik.

- Jeg er rigtig glad på vegne af beboerne. Vi skal selvfølgelig fortsat passe på, men der er lys for enden af tunnelen, og vi går en fremtid i møde, hvor beboerne forhåbentligt ikke behøver at være så isolerede, siger hun.

Tue von Påhlman, der er direktør i Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune, har set frem til den her dag længe.

- Det glæder mig rigtig meget, at vi nu har så stærkt et våben, der effektivt kan beskytte vores ældre borgere mod coronavirus. De ældre på vores plejecentre har levet med afsavn i store dele af 2020, og det har stor betydning, at vi nu har taget hul på et vaccinationsprogram, der på sigt gør det muligt at komme tilbage til en mere normal hverdag, siger han.

I første omgang vil sundhedsmyndighederne dog bede de vaccinerede om at følge de samme regler og anbefalinger som resten af samfundet.

Det skyldes, at vaccinen ikke er 100 procent effektiv, og at man ikke ved, hvor godt den enkelte borger tager imod vaccinen.

Modtagere af hjemmepleje vil få brev

Det næste skridt i vaccineprogrammet i Thisted Kommune bliver, at borgere som modtager hjælp fra hjemmeplejen også tilbydes vaccinen.

Sundhedsstyrelsen sender et brev ud til disse borgere med yderligere informationer om, hvor og hvornår de kan blive vaccineret.

Region Nordjylland oplyser, at samtlige borgere på plejecentre i hele regionen vil have fået tilbudt en vaccine inden ugen er omme.

Alle, der siger ja tak til at modtage vaccinen, skal vaccineres to gange med op til seks ugers mellemrum.

Ifølge Region Nordjylland forventes det, at omkring 95 af beboerne på plejecentre i regionen ønsker at lade sig vaccinere.