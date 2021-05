Karoline er klar! Nu gælder det karrierens hidtil største udfordring

THISTED:I denne uge bliver rygcrawleren Karoline Sørensen konfronteret med sin hidtil største sportslige udfordring. Torsdag, lørdag og søndag skal hun repræsentere Danmark ved de Europæiske Mesterskaber i svømning på langbane, der bliver afviklet i Budapest.

Karoline Sørensen er udtaget til at svømme 4 x 100 meter mix om torsdagen, 200 meter rygcrawl lørdag og 4 x 100 meter medley søndag. Mix består af to kvinder og to herrer, og her skal Karoline Sørensen svømme første skifte, som er 100 meter rygcrawl. Det samme skal hun i 4 x 100 meter medley for kvinder.

Thisted Svømmeklubs cheftræner Mads Bjørn Hansen fortæller, at navnlig 4 x 100 meter for damer er et prestigefyldt løb for Danmark.

- Ved OL i 2016 fik de danske piger bronze og ved EM i 2018 blev det til sølv, men kvartetten i dag består af nye svømmere, siger Mads Bjørn Hansen, der vurderer, at på en god dag vil holdet kunne kvalificere sig til finalen.

Da Karoline Sørensen nu var udtaget til at svømme to holdkapper, har Dansk Svømmeunion endvidere valgt at lade hende svømme sin favoritdistance, som er 200 meter rygcrawl og målet er i første omgang, at hun svømmer op til sit bedste og helst sætter personlig rekord. Og det burde i bedste fald kunne give Karoline Sørensen en plads i semifinalerne, som bliver svømmet på lørdag.

Mads Bjørn Hansen fortæller, at Karoline Sørensen er fit for fight, og hun glæder sig helt vildt til at komme afsted. Det sker tirsdag, hvor hun flyver til Budapest med landsholdets øvrige holdkapsvømmere.