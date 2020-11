Karriere: Leder af Thy Privatskole stopper

HILLERSLEV:Gymnastikhøjskolen i Ollerup har ansat Thomas Smidt Dissing som ny forstander, og derfor stopper han som skoleleder hos Thy Privatskole i Hillerslev. Thomas Smidt Dissing har været leder for Thy Privatskole siden 1. april 2016, og han var dermed klar til at tage i mod de første elever, da skolen åbnede 1. august 2016. Her valgte en række borgere i Hillerslev at oprette en privatskole, da Thisted Kommune havde lukket byens folkeskole. Sidenhen har Thomas Smidt Dissing og resten af Thy Privatskole haft stor succes med at være et supplement til kommunens folke- og friskoler.

- Thomas Smidt Dissing er et empatisk og lyttende menneske, og en erfaren og robust leder med proces og inddragelse i hjertet. Han er formet ud af kostskoleverdenen, og i kombination med en solid uddannelsesmæssig faglighed står han til at bringe Ollerup et godt og nyt sted hen, skriver bestyrelsesformand for Gymnastikhøjskolen i Ollerup Poul Henning Jørgensen i en pressmeddelelse.

Thomas Smidt Dissing er uddannet lærer og har en bachelor i idræt. Med i bagagen har han også en master i ledelse-og organisationspsykologi samt en diplomuddannelse i ledelse. Inden han begyndte hos Thy Privatskole var han afdelingsleder i godt to år på Hurup Skole. Desuden har han 12 års erfaring fra Skyum Idrætsefterskole.

Thomas Smidt Dissing overtager stillingen som forstander efter Uffe Strandby, der forlader jobbet ved udgangen af 2020.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at stille mig i spidsen for Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Men jeg går også ind til jobbet med en vis portion ydmyghed, da Ollerup ikke bare er en højskole, men en 100 år gammel institution, der er kendt ikke bare i hele Danmark, men flere steder i verden, siger Thomas Smidt Dissing.

Thomas Smidt Dissing er 46 år. På nuværende tidspunkt bor han i Koldby sammen med sin kone Mette og deres to børn på 13 og 15 år. I første omgang flytter Thomas Smidt Dissing alene til Ollerup, og til sommer følger familien.