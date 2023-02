Karsten er komet i forsikring: Salgschef efter seks år

THY/MORS:Det var først i maj 2017, at Karsten Hansen snusede til forsikringsbranchen første gang. Han blev ansat som assurandør i Thisted Forsikring. Efter et par år skiftede han selskab til det landsdækkende Privatsikring. Men fra 1. marts er den 37-årige morsingbo tilbage i Thisted Forsikring med titel af salgschef.

- Du kan da godt kalde det en lynkarriere. Men det er også en naturlig udvikling. Efter at have haft kundekontakten som assurandør, skal jeg nu forsøge at gøre hverdagen nemmere for de andre assurandører ved at være leder for dem. Det er egentlig forskellen, siger Karsten Hansen.

Han har på det seneste ikke været vant til at stemme dørklokker hos slutkunderne. Karsten har haft sin gang i bankfilialer, der samarbejder med Privatsikring, og har mødt kunderne der til en gennemgang af deres forsikringer eller opstilling af tilbud.

- Det kender vi også lidt fra Thisted Forsikring i forhold til Sparekassen Thy og Frøslev-Mollerup Sparekasse, men der kører assurandørerne ud til kunderne. Jeg vil satse på at få flere samarbejdsaftaler i hus med lokale erhvervsdrivende om henvisninger til os. Det er Thisted Forsikring i forvejen godt kørende med i forhold til de mange sponsorater, vi har ude. Her kan man støtte de forskellige klubber og foreninger ved at afholde medlemsmøde med en assurandør. Derigennem støtter man foreningen med et beløb, og den model kan overføres til firmaer, som måske har forsikret sig hos os, siger Karsten Hansen.

Han er ikke selv engageret i sporten eller kulturen.

- Men det kunne da være, at jeg skulle gøre noget med ved det. Specielt i forhold til Mors-Thy Håndbold, som jo er en kæmpestor spiller for Thisted Forsikring, siger Karsten Hansen.

Han bliver chef for 12 assurandører på privatkundeområdet, mens kollegaen Michael Kyndi får otte erhvervskundeassurandører under sig.

- Vi bliver holdkaptajnerne, der skal få medarbejderne med på at værne om den lokalpatriotisme, som mange af kunderne i Thisted Forsikring har. Og selvfølgelig prøve at snuppe en større kundeandel fra de landsdækkende selskaber. Det er Nord-, Midt- og Vestjylland, som er Thisted Forsikrings område. Vi skal ikke brede os for langt ud geografisk, for organisationen skal kunne følge med, siger Karsten Hansen.

Karsten bor i Erslev sammen med familien, som tæller fire. Foto: Bo Lehm

Han stammer fra Tødsø og bor nu efter en periode i Thisted i et hus i Erslev sammen med sin forlovede Rikke Dyrberg, som er selvstændig, udekørende frisør. De har døtrene Freja og Fryd, som snart fylder henholdsvis tre og fem år. Parret skal giftes 27. maj, så det bliver et markant forår for Karsten Hansen.