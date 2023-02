Kasper ramte plet: Kåret som Årets Sportsnavn i Thy

THISTED:Der var masser af hæder og anerkendelse til sidste års præstationer både i konkurrencesport på højt plan, til idrætsudøvere i det hele taget og til foreningslivet i Thisted Kommune i bred forstand, da Thyhallen lørdag lagde gulv til den ottende udgave af Thy Awards.

På en aften, hvor alle priser er store på hver deres måde, er prisen "Årets Sportsnavn" den ældste. Den er uddelt siden 1969, da den blev indstiftet af det daværende Thisted Dagblad og siden videreført af Det Nordjyske Mediehus i samarbejde med Thisted Kommune.

Kriterierne for at komme i betragtning er klare. Man skal dyrke sport med udgang i kommunen og stille op for en af kommunens foreninger.

- Det vil holde nogen store navne ude, sagde redaktionschef Lars Bang Bertelsen, der stod for prisoverrækkelsen. Han nævnte tre, en racerkører, en Tour de France-vinder samt en thybo, der var med til at vinde VM-guld i håndbold.

Men i 2022 var der andre bejlere til prisen og vandrepokalen, der har fulgt med prisen siden 1982. De nominerede til prisen var Karoline Sørensen, Thisted Svømmeklub, Caroline Küntzel, NASA samt Kasper Lousdal, Boddum-Ydby Skytteforening.

Kasper Lousdal, Bodum Ydby Skytteforening - Årets sportsnavn, takker for prisen. Foto: Bo Lehm

Som i andre konkurrencer er der kun en vinder. Det er para-skytten Kasper Lousdal, Boddum-Ydby Skytteforening, som i 2022 både skød sig til sølv ved sin første VM-deltagelse i Abu Dhabi og yderligere sikrede sig billet til næste års paralympiske lege i Paris.

Et godt show

Selv om det er idrættens og foreningslivets aften, er Thy Awards også et show i klassisk forstand. Det kan de 900 gæster, der var med på aftenen skrive under på.

Med Brian Lykke og Morten Kristensen som værter blev aftenen spundet ind i en sammenhæng med skæve indfald og videoindslag med kærlig anerkendelse til nogle af de klub- og foreningsaktiviteter ,som i det dagligegår lidt under radaren, underholdning med Nicklas Sahl, Roya, Jan Gintberg, Alberthe Winding og Thisted Musikskoles band, Big Ass Frog and the Dead Fish.

Men Thy Awards er den anledning, hvor både priser og påskønnelser skal fordeles. Kategorierne er Årets Sportsnavn i Thy, Årets forening, Årets Ungleder, Årets talent, Årets Leder og en kategori, hvor masser af andre aktive idrætsudøvere påskønnes for både deres præstationer og slid i det forløbne år.

- og vinderen er...

Idræt og foreningsliv handler både om præstationer og om samvær. Det kræver, at nogen tager lederansvar. Også de unge. Prisen "Årets Ungleder" gik til Katrine Jensen-Sondrup, KFUM Spejderne i Vestervig.

Kathrine Jensen-Sondrup fik prisen "Årets Ungleder" overrakt af Brian Lykke, th. og Torben Kielgast, DGI Nordjylland. Foto: Bo Lehm

Prisen blev overrakt af Torben Kielgast, DGI Nordjylland. Han understregede foreningslivets betydning for masser af unge. Det er her de dannes, trives og finder tryghed, sagde han - og når de trives, sker der noget magisk. De unge får mod på at udfordre sig selv, vokse og de får kompetencer, som måske er ligeså vigtige som et 10-tal i tysk.

Idræts- og foreningslivet har også ældre ledere. Og dem sættes der også pris på. Prisen som "Årets Leder" tilfaldt Poul Hansen, Thy BMX. Han er en af ildsjælene, sagde direktør Ole Beith, Sparekasen Thy, som overrakte prisen.

Årets Leder 2022, Poul Hansen, Thy BMX, hæver prisen der blev tildelt sammen med stor anerkendelse for det arbejde, han har gjort for klubben. Foto: Bo Lehm

Årets frivillige leder har været med til at bygge en ny forening op fra start. Altid positiv og konstruktiv - og har tilrettelagt sit arbejdsliv efter sit frivillige foreningsarbejde.

- Det kræver respekt, sagde Ole Beith, da han overrakte prisen til Poul Hansen, som den både toneangivende og krumtappen i Thy BMX.

Talent har betydning i idræts- og konkurrencesport. Og foreningerne i Thisted Kommune har masser af talent, men Thy Awards har kun en pris til "Årets Talent". Den gik til en overrasket Frida Nautrup, FC Thy Piger.

Prisen "Årets Talent" gik til en overrasket Frida Nautrup, FC Thy Piger. Foto: Bo Lehm

- Prisen er unik, sagde Preben Næsgaard, NetIp. Talent er mennesker, der har et kæmpe ansvar og ikke hviler på laurbærrene. De ved, at indsatsen udvikler og skaber resultater.

- De er brændstoffet i enhver organisation og i klubberne. Og alle er stolte over en thybo, der gør det godt, sagde han.

"Årets forening" 2022 er Sjørring Boldklub. Den fik prisen blandt andet på grund af klubbens evne til at inkludere nye målgrupper. Klubben har skabt fremgang blandt de yngre årgange.

Sjørring Boldklub blev "Årets Forening" 2022 Foto: Bo Lehm

- Vi skal både fejre sportslige resultater, men også påskønne vores foreninger og de frivillige, sagde Steffen Kjær Thiesen, formand for kommunens folkeoplysningsudvalg, i sin begrundelse for at sende foreningsprisen til Sjørring.

- Foreningslivet skal ikke tages for givet. Det er under pres, men vi har et stærkt foreningsliv, og vi skylder jer tak for at skabe gode rammer, sagde han.

Thy Awards er andet end en regn af priser. Der er også plads til at påskønne både hold og enkeltpersoner, som har høstet bemærkelsesværdige resultater.

Dem er der mange af bedømt ud fra antallet af personer på scenen, da awardshowet var så langt, at det var tid til programpunktet "Påskønnelse for præstationer".

Caroline Küntzel, NASA, var blandt de 57 der var på scenen og blev påskønnet for deres sportslige præstationer i 2022. Her får hun sin påskønnelse overakt af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) Foto: Bo Lehm

57 personer blev klappet op på scenen. De repræsenterede foreninger og idrætsgrene, der er forskellige, men som kan meget sammen, sagde Marie Thinggaard Sørensen, Sjørring Rideklub, på vegne af de 57, som har en mindst en ting til fælles. De knokler dagligt for deres resultater og for deres sport.

- Vi klapper af deres flid og af deres resultater, men også af deres slid. Og vi klapper af de frivillige, der står bag deres resultater, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

Thy Awards 2022