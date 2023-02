Katastrofe for grøn kystvej: Tør folk stole på, at færgen sejler?

AGGER:- Én ting er selve indtægtstabet. En anden og mere alvorlig er det dårlige ry, som det giver at ligge stille i to måneder. Tør folk stole på, at færgen sejler?

Det gør den ikke i øjeblikket, konstaterer Kristian Tilsted (V), næstformand for Thyborøn-Agger Færgefart. Siden 16. december har der været slået hul i den højt profilerede "Den Grønne Kystvej" fra Holland til Stavanger i Norge. Færgeforbindelsen mellem landtangerne Rønland og Agger Tange tværs over den vestlige indsejling til Limfjorden har været ude af drift efter omfattende maskinhavari på den ene generator og en revnedannelse på den anden generators aksel.

Nu er der omsider udsigt til at få hybridfærgen "Kanalen" på bølgerne igen. Men hvornår kan ikke siges med sikkerhed, oplyser overfartsleder Kim Raabjerg Korshøj.

- Generatorerne er blevet repareret på Danfoss' fabrik i Finland og står klar til levering deroppe. Men der er netop udbrudt strejke i den finske transportsektor, så nu arbejder vi på at få dem fragtet herned på anden vis. Men jeg forventer, at det sker, så vi er klar til sejlads i slutningen af uge 8, som vi har meddelt på vores hjemmeside, siger Kim Raabjerg Korshøj.

Hvornår sejler "Kanalen" igen? I slutningen af den kommende uge, mener overfartslederen. Arkivfoto: Peter Mørk

Genstart kræver pr-indsats

Færgefarten drives i fællesskab af Lemvig og Thisted kommuner. Næstformanden ryster hovedet over, at en ny hybridfærge, der drives på diesel og el, allerede får en så omfattende skade efter at været sat i drift i 2018.

- Skaderne er sket under almindelig, rolig sejlads og må således bero på en fabrikationsfejl. Det forventer jeg, at vi får afklaret gennem vores rådgiver, og måske ender det som en forsikringssag. Men vi kommer til at bruge kræfter og penge på at italesætte, at færgen nu går i drift igen, og at vores faste kunder, pendlere og virksomheder, som har været ramt, igen kan regne med, at færgen sejler, siger Kristian Tilsted.

Han forventer, at der indkaldes til bestyrelsesmøde snarligt, hvor budgettet kan blive revideret som følge af indtægtstabet. Ganske vist er der blevet sparet dyr diesel og el, mens færgen har ligget stille, men mandskabet har fået løn i de to måneder, hvor der ikke har været billetindtægter.

- Vi kan ikke som Limfjordsfærgerne låne en erstatningsfærge, fordi vi sejler i et område, der kræver en specifik type skibe, som der ikke er andre, der er godkendt som i Danmark. Mandskabet har afviklet afspadsering, kurser og har det udført vedligehold om bord, som vi har kunnet. Færgen havde lige været på sit årlige værftseftersyn en måned inden, skaderne skete, siger Kim Raabjerg Korshøj.