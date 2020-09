Kender du en køber?: Stadion skal sælges

THISTED:Salget af det grønne areal ved Landlyst Alle 1A, det gamle stadion, er kommet endnu et skridt nærmere. Flertallet i klima-, miljø- og teknikudvalget med Esben Oddershede (V) i spidsen har besluttet at sige god for at udbyde arealet til videresalg. I følge Esben Oddershede kommer det ikke til at handle om at få den højeste pris for det 21.871 kvadratmeter store område. Arkitektur og kvalitet vægtes højere.

- Vi vægter arkitektur og kvalitet med 70 procent. Højeste pris vægter vi med 30 procent, siger Esben Oddershede.

Punktet har tidligere være på dagsordenen hos kommunalbestyrelsen men blev sendt tilbage til udvalget for viderebehandling. Det er nu sket, og borgerne har været hørt i processen.

- Matriklen er på knap 2,2 hektarer og over halvdelen af det skal bruges til rekreative formål. Dertil kommer arealerne, der støder op til, som også kan bruges. Man skal se hele matriklen under et, siger Esben Oddershede og fortsætter:

- Jeg forestiller mig en kombination af bebyggelse og rekreative formål. Det kan være med shelters eller en lille boldbane, siger Esben Oddershede.

Det er et sted, der har haft betydning for mange borgere i Thisted. Der er blevet dyrket meget sport og spist mange røde pølser på området, og derfor har der også været mange meninger og holdninger om, hvad arealet skal bruges til.

Det videre arbejde med projektet bliver ikke helt omkostningsfrit for Thisted Kommune. Der vil være behov for forundersøgelser og ekstern bistand. Forvaltningen har derfor ansøgt om en bevilling på 500.000 kroner, der skal tages fra kassen, da der ikke er andre finansieringsmuligheder. Det er godkendt.

Salget af Landlyst Stadion kommer på kommunalbestyrelsesmødet 15. september, hvor den endelige beslutning træffes.