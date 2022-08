Kendt erhvervsmand tager stor udfordring: Vil løbe 160 kilometer

THY/MORS:En kropslig og psykisk belastning, der overskrider alt, hvad de nogensinde har været ude for, samtidig med at få en naturoplevelse af de helt store. Det er, hvad der venter deltagerne i løbet Mors 100 Miles, der starter om en måneds tid.

Èn af de syv tilmeldte lokale, der i år er blandt de cirka 150 deltagere, er direktør for ELSK, Lars Riis. Han er en ivrig løber, og har da også erfaring med at presse sig selv til det yderste fra tidligere løb på op mod 90 kilometer samt fra bjergbestigning, men de prøvelser han agter at udsætte sig selv for til ultraløbet 10. september er af en vildere karakter.

- Det bliver hårdt og forhåbentligt holder benene hele vejen, men jeg tror på, at hvis man udsætter sig selv for noget "træls" helt bevidst, så er man bedre rustet til at tackle det, når man ubevidst møder noget ubehageligt i sin dagligdag, siger Lars Riis, der har det som primært mål at gennemføre strabadserne.

På den lange rute venter der løberne masser af naturoplevelser. Undervejs på ruten er der også indlagt flere konkurrencer, masser af poster med vand og andre fornødenheder samt en 110 kilometers-fest, hvor der spilles musik efter løbernes ønsker. Foto: Mette Johnsen

Udsolgt på ingen tid

Lars Riis er så langt fra den eneste, der har fundet interesse for ultraløbet øen rundt. Og netop derfor gik der da heller ikke længe, før man fra arrangørklubben Pinen og Plagen kunne melde udsolgt.

- Startnumrene blev revet væk. Vi havde udsolgt på bare 2,5 time, siger Jann Friis Søndergaard, der er formand for klubben bag ultraløbet på Mors, der startede i 2007.

Efter nogle afbud pga. skader og andre årsager er der i skrivende stund nogle få ledige startnumre til løbet.

Mors 100 miles Mors 100 miles foregår på én rundstrækning på Mors.

Løbet har eksisteret siden 2007 og har de seneste år været afholdt i september.

Betegnelsen ultraløb dækker en løbebegivenhed, hvor distancen, der tilbagelægges, er længere end den traditionelle maratondistance på 42,195 km.

De mest almindelige afstande er 50 km, 100 km og 160,9344 km (100 miles), men der er ingen øvre grænse for, hvor langt man kan løbe.

Løbet følges online af over 6.000 mennesker fra 19 forskellige lande (2014).

Hjemmesiden besøges årligt over 90.000 gange.

Mors 100 miles tiltrækker hvert år over 3000 lokale tilskuere.

Spørger man arrangør Jann Friis Søndergaard, hvad der venter Lars Riis og de andre deltagere, når de til september begiver sig ud i mange timers løb, så er svaret klart: en livsændrende oplevelse.

- De kan kort og godt forvente, at det ændrer deres liv. Derudover kan de regne med at blive en del af "familien", der er omkring ultraløb som dette, siger han.

Ekstreme prøvelser for kroppen

De mange kilometer, der skal tilbagelægges, vil utvivlsomt komme til at presse deltagerne meget voldsomt. Og selvom Lars Riis er fuldt ud bevidst om, at det bliver en prøvelse for "løber-benene", så er det i højere grad en anden "muskel", han gerne vil træne gennem løbet.

- Jeg vil forsøge at vise kroppen, at det er mit hoved, der bestemmer. Det er en slags træning for "hjernemusklen", siger han.

Deltagerne skal igennem forskellige prøvelser i det bakkede landskab på øen i Limfjorden, der 10. september kan vise sig at blive deres overmand. Foto: Henrik Bo

Ruten rundt på Mors strækker sig 160,9 kilometer (100 miles, red.), og tager deltagerne rundt i mange forskellige slags terræn. Tidligere er løbet blevet vundet på tider så hurtigt som 13 timer og 28 minutter, hvilket giver en gennemsnitstid på lige omkring fem minutter pr. kilometer.

Helt samme tempo regner Lars Riis ikke med at kunne holde, men alligevel vil bare det at gennemføre være ekstremt for kroppen. Og måske ikke helt sundt.

- Jeg ved godt, at selve løbet ikke er så sundt, men al træningen og livsstilen op til er meget sund, siger Lars Riis, der kun har én central ambition for løbet.

- Jeg vil få en god oplevelse, hvor jeg vil stå på målstregen og være den bedste version af mig selv, uanset om det så er efter 17 eller 22 timer, siger han.