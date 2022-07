Kendt kystby på trafikal kollisionskurs med kommunen

VORUPØR:På de ydre linjer fungerer tingene. Ingen er sure eller gale - og trafikken glider som altid ned omkring promenaden på landingspladsen i Vorupør for de, der ikke vælger at lade bilen stå og tage turen til fods.

- Egentlig kunne man bare lade tingene fortsætte, som de gør i dag, konstaterer Jørgen Andersen (K), medlem af Thisted Kommunalbestyrelse om sit syn på en sag, som i sidste uge blev afgjort i Thisted kommunalbestyrelse.

Sagen handler om infrastrukturudvikling i Vorupør og mere specifikt om nogle p-pladser på den offentlige parkeringsplads foran nationalparkcentret og om forlængelsen af Vesterhavsgade, den del af Hawstokken, som forløber langs promenaden på landingspladsen.

En anden vejstrækning, som også er del af sagen, nemlig den sydlige del af Hawstokken, som blandt andet fungerer som udkørsel til Vesterhavsgade for den trafik, der har fulgt ensretningen ned omkring landingspladsen og samtidig er adgangsvej til de kommunale p-pladser på Hawstokken, giver ikke problemer, siger Jørgen Andersen.

- Den del af Hawstokken er smal og det er svært for to store biler at passere hinanden. Her giver det mening, at kommunen overtager en del af vejen, siger Jørgen Andersen.

Til gengæld er det for ham at se mere problematisk med en del af p-pladsen foran nationalparkcentret samt vejen langs promenaden på landingspladsen, siger Jørgen Andersen. På sidste uges møde i kommunalbestyrelsen var han afskåret fra at gøre rede for sine synspunkter i sagen.

Jørgen Andersen er også formand for Nr. Vorupør Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond. Derfor valgte et flertal i kommunalbestyrelsen at erklære ham for inhabil, da sagen blev drøftet.

- Derfor er det heller ikke som bestyrelsesformand, men som medlem af kommunalbestyrelsen, jeg står op nu, siger Jørgen Andersen om baggrunden for sin kritik af den beslutning, et flertal i kommunalbestyrelsen har truffet i sagen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at friholde 10 p-pladser foran fondens bygninger ud til p-pladsen ved nationalparkcenteret fra tidsbegrænsning for at tilgodese fondens behov.

Det var indstillet, at Vorupør Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond fik stillet 10 p-pladser uden tidsbegrænsning til rådighed foran fondens bygninger ud til p-pladsen ved nationalparkcentret. Kommunalbestyrelsen fulgte indstillingen, men også at arealet foran bygningerne skal overtages fra fonden. Foto: Jens Fogh-Andersen

-Vi taler om p-pladser på et areal, som ejes af fonden, siger Jørgen Andersen om det, der er sagens kerne. Ejerforholdet dels til en del af p-pladsen ved nationalparkcentret, dels til vejarealet ned forbi promenaden ved landingspladsen. Begge dele er fondens ejendom, men i sidste uge besluttede kommunalbestyrelsen, at kommunen skal erhverve arealerne. Enten gennem en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

- Problemet er, at kommunen vil erhverve noget, som fonden ikke kan afstå. Det må den ikke, så der bliver ingen frivillig aftale og så må det ende med ekspropriation, siger Jørgen Andersen og tilføjer, at de arealer, der er i spil, har været fondens ejendom siden 1887, da Fiskercompagniet blev stiftet.

- Kommunens udspil til fonden er enten-eller. Det udelukker den mulighed, fonden har bragt i spil, nemlig at kommunen lejer arealerne, siger Jørgen Andersen, der oplever, at kommunen ikke har talt med fonden i et forsøg på at finde løsninger, men har talt til fonden.

- Det er en forkert måde at angribe problemerne. Kommunen bør lytte og vise vilje til at tale tingene igennem. Ellers risikerer vi, at bestræbelserne for at udvikle Vorupørs infrastruktur ender i en løsning, nogen ikke kan se sig selv i. Det vil være ærgerligt for det gode samarbejde, der har været mellem Vorupør og kommunen i andre sammenhænge. Det skal nødigt sættes over styr. Er der fare for det, vil det nok være bedre at lade tingene køre, som de allerede gør, siger Jørgen Andersen.