Medier: Kendt nordjysk køkkenkæde styrer mod konkurs

VILSUND:Hanstholm Køkken, der har fabrik og hovedsæde på Skymvej i Vilsund, er på konkursens rand.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.



Køkkenkæden, som blev etableret i 1968, har omkring 20 butikker fordelt over hele landet - blandt dem flere i Nordjylland, hvor der foruden Vilsund også er butikker i Aalborg og Frederikshavn.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad blev medarbejderne torsdag formiddag orienteret om lukningen og sendt hjem.

Køkkenkædens direktør og medejer, Carsten B. Andersen, der har en fortid som administrerende direktør i Kvik Køkkener, har de seneste år stået i spidsen for massive investeringer i sende kæden ud over landets grænser og ind i lande som Norge, Holland, Tyskland og Belgien.

Til JydskeVestkysten siger Kent Ernst Hansen, administrerende direktør for Brygge Partners 1, som har investeret i Hanstholm Køkken, at han håber, det er første og sidste gang, de investerer i et selskab, som går konkurs.

- Markedet er nu er bremset fuldstændigt op, og selskabet bliver ramt på det værst tænkelige tidspunkt, siger han.

Kent Ernst Hansen siger til mediet, at de som investorer har forsøgt at støtte op om selskabet. Men at det ikke er lykkedes at finde en løsning, som kan sikre en bæredygtig fremtid.

Hanstholm Køkkener kom ud af det seneste regnskabsår, som løb fra 1. maj 2021 til 30. april 2022, med et beskedent overskud på 1,3 millioner kroner.

Til gengæld fremgår det af samme regnskab, at virksomheden havde en samlet gæld på knap 40 millioner kroner.