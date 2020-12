Kendt Thisted-frisør træder et skridt tilbage

THISTED:Den prisbelønnede frisørkæde Zoom by Zoom, gør nu klar til at åbne saloner i endnu flere danske byer i 2021. Derfor rykker en række medarbejdere nu frem i rampelyset samtidig med, at de to Zoom by Zoom ejere får mere tid til at sikre kædens udvikling og fremtidige vækst.

Sådan lyder det fra Marianne Henriksen og Kristian Bertelsen, der står bag Zoom by Zoom, der har afdelinger i Thisted, Skive, Holstebro, Aalborg, Nibe og Fredericia.

- For at sikre det bedste fundament for væksten og for at have den fornødne tid til at sikre udviklingen af de eksisterende men også kommende nye saloner, kommer Marianne og jeg til at bruge mere tid på disse opgaver. Derfor forfremmer vi nu tre af vores mangeårige medarbejdere til at være daglige ledere for vores fantastiske personale, når vi ikke er i salonerne selv, siger thyboen Kristian Bertelsen, der har stået i spidsen for udviklingen af salonen i Thisted.

- I kriseåret 2020 har vi åbnet i Aalborg, Nibe og Fredericia og vi kan se, at flere og flere frisører landet over gerne vil være med i Zoom by Zoom familien. Det har givet os lyst til mere og derfor vil vi skrue op for at få endnu flere familiemedlemmer i de kommende år, fortæller Marianne Henriksen.

De nye vækstplaner betyder også, at de to Zoom by Zoom stiftere kommer til at bruge endnu mere tid på at udvikle frisørkæden.

Det betyder, at Katja Wodstrup og Marianne Vestergaard får det daglige ansvar for driften af salonen i Thisted, mens Brit Laursen får det daglige ansvar for driften af salonen i Skive.

- Vi vil dog stadig følge vores saloner tæt og naturligvis også med jævne mellemrum være at finde ved frisørstolen. Salonerne i Thisted og Skive er jo vores hjertebørn og dér, vi henter energien og lysten til at udvikle os selv og vores forretninger, slår Kristian Bertelsen fast.

Derfor har Marianne Henriksen og Kristian Bertelsen solgt deres prisvindende frisørakademi Zoom by Zoom Academy til Pact Nordic A/S. Her indtræder de to Zoom by Zoom ejere samtidigt som medejere, hvor man under brandet epiic hair care i disse dage sender en helt ny og innovativ serie veganske og bæredygtige hårplejeprodukter på markedet.

- Det seneste år med Corona betydet, at en lang række planlagte undervisningsaktiviteter i Zoom by Zoom Academy har måttet aflyses eller udskydes. Derfor oplever vi lige nu en stor efterspørgsel fra landets frisører på vores kurser, hvilket har betydet en allerede fyldt kalender, fortæller Marianne Henriksen.