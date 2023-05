Kirkegård har problemer med vandet: Løsningen er på vej

THISTED:Gravsteder skal plejes og passes - og ind imellem skal beplantningen på et gravsted også vandes.

Det burde ikke være et problem, og dog. For på Thisted Kirkegård er der godt nok vandkander til rådighed til brug for de, der har behov for at vande planter og blomster på et gravsted, men der har i en periode ikke været vand i alle 10 vandposter på kirkegården.

I godt et års tid har Thisted Kirkegård haft problemer med vandforsyningen. Det skyldes lækager på vandrørene, som "betyder, at der i øjeblikket ikke er vand i alle vandposter på kirkegården", fremgik det af en meddelelse på www.thisted-kirke.dk/kirkegaard i februar 2022.

- Vi har haft problemer med fire ud af 10 vandposter. Tre af dem er stadig ude af drift. En af de tre er snart klar til brug, men de sidste to har vi stadig ingen løsning for, fortæller kirkegårdsleder Lea Jull Bagger Christensen.

Men selv om der kan gå tid, før der igen kan hentes vand fra de sidste to vandposter, er der også her fundet en lavpraktisk ordning.

- Vi sætter nogle palletanke op. Så kan folk hente vand her, siger kirkegårdslederen.

Kirkegården har i alt 10 vandposter, men efter et ledningsbrud forsvandt vandet fra fire af dem. Nu er de to repareret og inden længe er der igen vand i en tredje. Foto: Bo Lehm

Problemerne med vandet opstod med en sprængt vandledning i februar 2022. Vandledningen forsynede ikke bare vandposterne med vand, men også kirkegårdens mandskabsbygning og varmesystem.

- Det var et spørgsmål om prioritering. Skulle der vand på de fire vandposter eller var det vigtigere at sikre vand i mandskabsbygning og til varmesystem, siger Lea Jull Bagger Christensen, som valgte at prioritere en midlertidig løsning for de fire "tørlagte" vandposter.

Her blev der opstillet nogle vandbeholdere, hvor der kunne tappes vand til vandkander og blomstervaser.

Gæsterne på kirkegården kan inden længe hente vand ved alle kirkegårdens vandposter, selv om det ved to af dem sker fra palletanke. Foto: Bo Lehm

Løsningen var ikke optimal. Vandet dryppede ud af tankene hurtigere end kirkegårdens medarbejde kunne nå at fylde dem op.

Kirkegårdslederen forklarer, at det ikke blot er gæsterne på kirkegården, som har savnet vand i hanerne.

- Vi synes selv, at det er træls. Jeg har et budget, som skal dække den daglige drift af kirkegården. Skal jeg lave ændringer og reparationer ud over budgettet, skal jeg søge om pengene til det. Ansøgningen skal gå gennem kirkegårdsudvalg, menighedsråd og provstiet, som i sidste ende prioriterer midlerne. Og provstiet er presset økonomisk, for vi har mange gamle kirker, siger Lea Jull Bagger Christensen som forklaring på, at det kan tage tid at få penge til at reparere sprængte vandrør på kirkegården.

Trods manglen på vand i vandposterne og de gener, det har givet i de tilfælde, hvor nogen måtte gå længere efter vand til vandkanden, trives beplantningerne på kirkegården.

- Det er først nu, hvor der kommer mere sol og varme, planterne for alvor får brug for vand, siger kirkegårdslederen.