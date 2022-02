Kiropraktorklinik slår dørene op: Pia drømmer om et tværfagligt sundhedshus

VILSUND:Til foråret slår Pia Sørensen dørene op til sin spritnye kiropraktorklinik på Åsvej i Vilsund.

- Jeg har faktisk ejet grunden i et par år, mens jeg fandt ud af, hvad der skulle ske. Coronaen har forsinket os en del, men nu skulle det være, siger Pia Sørensen, der er uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet.

Klinikken skal ligge i en nyopført bygning med udsigt over Sundby Sø.

- Udsigten er noget helt særligt, og jeg vidste, at det skulle være et fokuspunkt i byggeriet, siger hun.

Huset er tegnet og opført af Hassing-Huset og består af elementer, der er opbygget på virksomhedens værksted i Hurup og siden fragtet til byggegrunden i Vilsund, hvor de hurtigt kunne monteres.

- Så i løbet af en enkelt arbejdsdag stod her pludselig et hus, siger Pia Sørensen.

Hun overvejede, om der skulle bygges privat beboelse i forbindelse med klinikken, men på grund af jordbundforholdene, endte hun med et et-planshus i træ.

- Her er plads til mig selv og så er der yderligere to rum, som kan lejes ud, for eksempel til andre behandlere, siger Pia Sørensen.

Pia Sørensen åbner ny kiropraktorklinik i Vilsund. Hun håber, at der med tiden er flere behandlere, der kunne tænke sig at leje sig ind i det nye klinikhus. Foto: Bo Lehm

Drømmen er, at der på sigt bliver tale om et lille tværfagligt sundhedshus, hvor selvstændige med forskellig faglighed kan supplere hinanden og samarbejde, hvis en patient kan drage nytte af forskellige behandlingsformer.

- Jeg er som udgangspunkt ikke interesseret i at have ansatte. Det har jeg prøvet tidligere, og jeg brænder ikke for alt det administrative, der hører med. Jeg vil hellere fokusere min energi på at hjælpe folk med at få det bedre, siger hun.

I dag har hun klinik i Hurup, men selvom logistikken ændrer sig, så har flere patienter allerede givet tilsagn om, at det ikke ligger til hindring for, at de vil flytte med over i det nye.

- Jeg begynder så småt at flytte ind allerede i denne uge, men jeg vil tage mig god tid og sørge for, at alt bliver helt, som jeg gerne vil have det, siger hun.

Pia Sørensen har planer om med tiden at sætte skik på grunden udenom klinikhuset, men fokus er i første omgang på det indre.

- Nu skal jeg lige herned og prøve at leve i det et stykke tid. Så ved jeg bedre, hvordan det udvendige skal være, siger hun.

I mere end 20 år har hun arbejdet som selvstændig, og nu bliver hun for alvor herre i eget hus:

- Jeg har vel 15-20 år tilbage på arbejdsmarkedet endnu, så jeg er ikke i afvikling. Nu, hvor børnene er blevet store, giver det plads til nye udfordringer.

Efter indflytning vil Pia Sørensen planlægge åbent hus for naboerne, som indtil videre har taget godt imod.

- Der er stor interesse, og jeg fornemmer, at folk er glade for, at der sker noget nyt i byen, siger hun.

Går alt som planlagt, vil Pia Sørensen begynde at tage imod de første patienter i det nye klinikhus allerede indenfor de kommende uger.