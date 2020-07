Kite-surfing tværs over Thisted Bredning

THY-MORS:En 47-årig kitesurfer kom formentlig ud på en lidt længere tur end planlagt, da han tirsdag eftermiddag stod ud på sit surfbræt fra Limfjords-kysten ved Synopal-havnen øst for Thisted.

I den friske blæst sendte ”dragen” nemlig surferen så langt ud på Thisted Bredning, at hans familie på land ved 17-tiden slog alarm. Men fra den redningshelikopter, som blev rekvireret, kunne man konstatere, at surferen godt nok var kommet langt til søs. Men at han var i god behold.

Surferen kom uskadt i land ved Skarremol på Nordmors. Han havde da tilbagelagt en distance på mindst otte kilometer.

Et billede af surferen blev sendt fra helikopteren til familien - der kunne bekræfte identiteten af manden, fortæller kriminalkommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Manden bor i Horsens, men er ifølge Jørgen Jensen oprindelig fra Thy.