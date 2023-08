Kitesurfer styrtet i døden

HANSTHOLM:En 40-årig belgisk kitesurfer er mandag eftermiddag omkommet ved et styrt ved Hanstholm.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi fik alarmen kl. 13.20. Han blev derefter fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. I helikopteren blev der foretaget hjerte-lunge redning, men kl. 15.12 fik vi besked om, at han var afgået ved døden, oplyser vagtchefen.

Den 40-årige belgier var gået på vandet med sin kitesurfer på trods af det voldsomme blæsevejr, som er under opbygning langs vestkysten. Under et løft mistede han herredømmet over sin kite og styrtede i vandet langt under ham.

- Han blev derefter hjulpet i land, og der er folk på stedet, der starter hjerte-lunge redning. Men han klarede den desværre ikke. Han var død, da de kom til Aalborg med helikopteren.

Ulykken sker dagen efter, at en 43-årig tjekkisk paraglider blev livsfarligt kvæstet ved et styrt ikke langt fra det sted, hvor kitesurferen omkom.

Nøjagtigt som det var tilfældet med den tjekkiske paraglider, havde også den nu afdøde belgier sin hustru med i Danmark.

To alvorlige ulykker på to dage får ikke umiddelbart politiet til at gå ud med advarsler mod at bruge vestkysten ved Hanstholm som lokation for paragliding og kitesurfing.

- Men jeg er sikker på, at advarsler hurtigt vil sprede sig i de kredse, hvor folk, der dyrker den slags, færdes, siger Jens Claumarch.